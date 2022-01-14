Крупнейший продавец украденных кредиток в даркнете прекращает работу

Крупнейшая торговая площадка для продажи украденных кредитных карт в даркнете UniCC объявила о закрытии, пишет «Коммерсант», ссылаясь на исследовательскую компанию Elliptic. По ее данным, каждый месяц UniCC выставляла на продажу «десятки тысяч» кредиток. С 2013 года на торговой площадке было совершено покупок на 358 млн долларов с использованием криптовалют.

Как говорится в сообщении UniCC на форумах, это взвешенное решение, сотрудники компании «не молоды, и здоровье не позволяет больше работать». В UniCC добавили, что закроют площадку через десять дней. Какого числа было распространено их сообщение, не уточняется. По данным Forbes, площадка прекратит работу 22 января.

Украденные кредитки «имеют ценность», потому что их можно использовать для покупки дорогостоящих товаров или подарочных карт, которые затем можно перепродать за наличные деньги, пишет Elliptic. Такой схемой часто пользуются киберпреступники. Этот метод также используется для отмывания и обналичивания криптовалюты, пояснили эксперты.