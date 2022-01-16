Главное за неделю. 10—16 января

✅ ЦБ объявил о масштабных кадровых изменениях. Так, покинут свои посты первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов и заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин. Они приняли решение продолжить карьеру вне Центробанка. Заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин назначен первым зампредом ЦБ. Пост зампреда Банка России займет директор департамента страхового рынка Филипп Габуния. Зампредом Банка России также будет назначен Юрий Исаев, который в этой связи покинет пост генерального директора Агентства по страхованию вкладов.

✅ Рубль в декабре ослаб к доллару и евро и немного укрепился к более широкой корзине ключевых иностранных валют, свидетельствуют данные ЦБ. Квартальная динамика российской валюты была положительной, как и изменение по сравнению с концом 2020 года, однако сопоставление курсов в целом за 2021 и 2020 годы показывает ослабление рубля.

✅ В Банке России оценили сервис «второй руки» как полезный для всех граждан. Сервис «второй руки», когда человек ради защиты от мошенников назначает помощника для одобрения своих банковских онлайн-операций, может быть использован не только людьми с инвалидностью и пожилыми, но и гражданами других категорий.

✅ Власти задумали запретить вывод денег из РФ по «молдавской схеме». Минюст разработал и направил на межведомственное согласование законопроект, запрещающий перевод средств по исполнительным листам на счета в зарубежных финорганизациях.

✅ Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам пошла в рост шагом пошире. Значение показателя за третью декаду декабря составило около 7,74% против 7,4% за вторую декаду месяца. В первой декаде января показатель не изменился, оставшись на том же уровне.

✅ Банк «Кольцо Урала» присоединен к Московскому Кредитному Банку. Все условия по действующим договорам вкладов и кредитов в банке «Кольцо Урала» остаются прежними. Реквизиты счетов изменятся, но зачисления по старым реквизитам можно будет получать до 1 апреля 2022 года.

✅ Реформу накопительных пенсий планируют провести в 2022 году. Документ предполагает трансформацию накопительной части обязательного пенсионного страхования, которая с 2014 года заморожена, в негосударственное пенсионное обеспечение. В рамках обсуждаемой концепции застрахованные лица в ПФР должны иметь те же возможности, что и застрахованные лица в НПФ, то есть свободно переводить накопления в негосударственные фонды.

✅ В России число афер с жильем и ипотекой выросло на 6,5%. По мнению участников рынка и юристов, это связано с заметным ростом количества дистанционных продаж. Объем онлайн-покупок вырос примерно на 40%, поэтому именно мошенничества, связанные с онлайн-услугами и продажами, выросли более всего, в частности на рынке недвижимости и ипотечного кредитования. Например, различные посредники берут деньги за услуги по организации ипотеки, но ничего не делают.

✅ Инвестдайджест Банки.ру: ФРС запустила переход в защитные акции, в России акцент на дивидендах. Рубль опять устоял под давлением геополитики: потерял позиции на прошлой неделе, но отыграл все за пару дней. А Федеральная резервная система США напугала весь инвестиционный мир. И это надолго: тренд — на избавление от акций роста. Подробности — в нашей еженедельной подборке.

✅ Основным претендентом на покупку Хоум Кредит Банка стала АФК «Система». СМИ сообщили, что структуры АФК «Система» Владимира Евтушенкова ведут переговоры о покупке Хоум Кредит Банка, и они близки к завершению, но сейчас на них влияет ситуация в Казахстане, где работает «дочка» банка. Пока архитектура готовящейся сделки предполагает, что бренд «Хоум Кредита» будет сохранен, но в будущем не исключен обмен активами между «Хоум Кредитом» и МТС Банком, которым владеет «Система». Впрочем, Хоум Кредит Банк назвал информацию о возможной сделке слухами, отказавшись их комментировать.

✅ В России вновь допустили возможность введения продуктовых карточек для малообеспеченных. По мнению научного руководителя Института экономики РАН Руслана Гринберга, это может быть необходимо при ускорении роста потребительских цен. В Госдуме пошли дальше, предложив использовать сертификаты на продовольствие и лекарства. Цены в аптеках растут ничуть не медленнее, чем стоимость продуктов, пояснили депутаты.