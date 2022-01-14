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Власти Рио-де-Жанейро анонсировали создание собственной криптовалюты

14.01.2022 09:42
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ТАСС

Мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Пайс в четверг анонсировал создание криптовалюты и намерение инвестировать часть средств городской казны в такие активы. Об этом градоначальник заявил, выступая на Международной конференции Rio Innovation Week.

«Мы создадим Cripto Rio и будем вкладывать 1% казны в криптовалюту», — сказал мэр. Пайс также сообщил о намерении городских властей создать особую экономическую зоны в районе городского порта, освободив от налогов компании отрасли высоких технологий, которые там зарегистрируются.

Как пояснили газете Globo представители мэрии, планируется создание рабочей группы, цель которой — превратить «Рио-де-Жанейро в хаб криптовалют». В частности, власти могут предоставить дополнительную скидку на уплату городских налогов при их оплате биткоинами. «Мы изучаем возможность оплаты налогов с дополнительной скидкой в случае оплаты биткоинами. При единовременной оплате уже дается скидка 7% (на оплату земельного налога. — Прим. ТАСС), она могла бы увеличиться до 10% при оплате биткоином», — добавил глава городского управления финансов Педру Паулу.

По мнению главы управления экономического развития мегаполиса Франсиску Бульойса, Рио-де-Жанейро может стать одним из первых городов, которые начнут инвестировать свои бюджетные средства в криптоактивы. «Мы уже одобрили налоговые преференции, <...> мы очень заинтересованы в привлечении в район порта новых игроков», — цитирует газета слова чиновника.

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Комментарии

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sergg65
sergg65
15.01.2022 00:04
<p>В Рио-де- Жанейро .</p>
<p>Будет рай не скоро . </p>
<p>Приезжайте в Мурманск .</p>
<p>Давно в районе порта </p>
<p>Ждем новых игроков ...</p>
<p>На кофе и бананы будут </p>
<p>Будут преференции .</p>
<p>Биткоинов получите </p>
<p>От наших моряков .</p>
0

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