Все новости

Tesla начала принимать криптовалюту Dogecoin в качестве оплаты за товары

14.01.2022 10:30
1 313
Время прочтения: 1 минута
Источник
ТАСС

Компания Tesla объявила о приеме криптовалюты Dogecoin в качестве оплаты за некоторые товары. Соответствующая информация появилась на сайте созданного Илоном Маском предприятия по производству электромобилей.

В магазине компании представлены предметы одежды, аксессуары, автомобили и другие позиции. Товары, доступные к покупке за криптовалюту, помечены специальным значком. На сайте Tesla отмечается, что совершенные посредством Dogecoin покупки не подлежат возврату, обмену или отмене. Интернет-магазин не работает с другими криптовалютами.

Сам Илон Маск ранее написал в Twitter, что продукцию Tesla теперь «можно купить за Dogecoin».

Предприниматель Илон Маск, являющийся руководителем американских компаний Tesla и SpaceX, намерен в текущем году заплатить налоги в размере более 11 млрд долларов. Об этом Маск написал на своей странице в Twitter.

 20.12.2021 08:42

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

Минфин разместил ОФЗ-ПД на 74,7 млрд рублей при спросе в 102,9 млрд рублей
Инвесторам предложен новый БПИФ на бумаги высокотехнологичных компаний от УК «Система Капитал»
Биржевой курс доллара пробил вниз отметку 76 рублей, евро — отметку 86
Официальный курс доллара понизился на 65 копеек, евро — на 50