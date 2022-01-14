Tesla начала принимать криптовалюту Dogecoin в качестве оплаты за товары

Компания Tesla объявила о приеме криптовалюты Dogecoin в качестве оплаты за некоторые товары. Соответствующая информация появилась на сайте созданного Илоном Маском предприятия по производству электромобилей.

В магазине компании представлены предметы одежды, аксессуары, автомобили и другие позиции. Товары, доступные к покупке за криптовалюту, помечены специальным значком. На сайте Tesla отмечается, что совершенные посредством Dogecoin покупки не подлежат возврату, обмену или отмене. Интернет-магазин не работает с другими криптовалютами.

Сам Илон Маск ранее написал в Twitter, что продукцию Tesla теперь «можно купить за Dogecoin».