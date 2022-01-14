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Набиуллина: без повышения ключевой ставки инфляция в России могла быть выше на 4 п. п.

14.01.2022 12:20
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3 Время прочтения: 1 минута
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Инфляция в РФ могла бы быть выше текущих уровней на 4 процентных пункта без предпринятого Банком России ужесточения денежно-кредитной политики, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в рамках сессии «Россия и мир: макроэкономические приоритеты», организованной на Гайдаровском форуме.

«Если бы мы не делали того ужесточения политики, если бы мы оставили (ключевую) ставку как есть, конечно, инфляция была бы выше где-то до 4 процентных пунктов. И нам бы пришлось еще больше повышать ставки», — сказала она.

Также Набиуллина подчеркнула, что ситуация с ростом инфляции является мировым трендом.

«Все-таки это эпизод, краткосрочный всплеск, вызванный постпандемическими разными последствиями, или это изменение трендов? Я думаю, что это кардинальное изменение трендов», — сказала глава Центробанка, уточнив, что до последнего времени мир привык жить в условиях низкой инфляции.

Среднегодовая инфляция в 2022 году снизится до 6% — таким прогнозом в интервью с «Известиями» поделилась гендиректор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет.

 10.01.2022 08:41

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Комментарии

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ЧАндр240
14.01.2022 14:22
<p>А без "дурилки" под названием "льготная ипотека", реальная инфляция была бы ниже %% на 30! ИМХО! </p>
6
sukraloza
14.01.2022 14:44
<p>а без таких спецов как она и правительство вместе взятые могли бы быть супер экономикой мира, а не тем, что есть сейчас.</p>
1
Ехидна_1
14.01.2022 15:15
<p>Сам себя не похвалишь...</p>
3

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