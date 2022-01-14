Набиуллина: без повышения ключевой ставки инфляция в России могла быть выше на 4 п. п.

Инфляция в РФ могла бы быть выше текущих уровней на 4 процентных пункта без предпринятого Банком России ужесточения денежно-кредитной политики, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в рамках сессии «Россия и мир: макроэкономические приоритеты», организованной на Гайдаровском форуме.

«Если бы мы не делали того ужесточения политики, если бы мы оставили (ключевую) ставку как есть, конечно, инфляция была бы выше где-то до 4 процентных пунктов. И нам бы пришлось еще больше повышать ставки», — сказала она.

Также Набиуллина подчеркнула, что ситуация с ростом инфляции является мировым трендом.

«Все-таки это эпизод, краткосрочный всплеск, вызванный постпандемическими разными последствиями, или это изменение трендов? Я думаю, что это кардинальное изменение трендов», — сказала глава Центробанка, уточнив, что до последнего времени мир привык жить в условиях низкой инфляции.