Изменения по ипотеке за неделю

Некоторые банки на текущей неделе запустили новые ипотечные продукты и скорректировали условия по действующим. Разберемся в нововведениях.



СберБанк предложил розничным клиентам ипотеку на покупку залоговой недвижимости, реализуемой в рамках процедуры банкротства должника. Продукт распространяется на объекты, которые находятся в собственности заемщика, в залоге у банка и продаются на торгах. Для клиента покупка залогового жилья часто становится возможностью приобрести объект дешевле рыночных аналогов. Кроме того, оформление сделки по покупке залога более просто и безопасно: документы для заключения кредитного договора собирают сотрудники банка, а вероятность оспаривания сделки практически равна нулю. Ипотека на покупку залоговой недвижимости успешно пропилотирована в 2021 году и предлагается в 49 регионах России.

Россельхозбанк обновил свой сервис электронной регистрации сделок с недвижимостью. Теперь воспользоваться услугой могут клиенты, приобретающие недвижимость как на вторичном, так и на первичном рынке, включая индивидуальное жилищное строительство. Все сделки по приобретению недвижимости с ипотечным кредитом банка можно зарегистрировать электронным путем. Сервис значительно экономит время участников сделки: вся процедура регистрации для клиентов проводится в момент получения ипотечного кредита, а срок регистрации перехода права собственности составит от одного до пяти дней (вместо 11 дней при регистрации через МФЦ). После подписания клиентом договора приобретения недвижимости банк направит все документы, необходимые для государственной регистрации сделки, по защищенному цифровому каналу в Росреестр. Официальный документ придет клиенту в личный кабинет на портале «Свое жилье».

ВТБ повысил ставки в рамках базовых ипотечных программ на 1 процентный пункт (до 10,3%) как для готового, так и для строящегося жилья. Рефинансирование ипотеки других банков теперь доступно под 10,6%. Для заемщиков, получивших одобрение по кредиту до 11 января, условия пересмотрены не будут — утвержденная ставка будет актуальна в течение всего срока действия решения. Условия в рамках госпрограмм, в том числе по «Дальневосточной ипотеке», банк оставил без изменений. Семьи с детьми по-прежнему смогут оформить жилищные кредиты со ставкой от 4,7% (от 4,3% в ДФО), ставка по ипотеке с господдержкой сохраняется на уровне от 5,75%, а по «Дальневосточной ипотеке» — 0,1%.

Кроме того, банк совместно с цифровой платформой «V-Лот» (входит в группу ВТБ) провели первую сделку по специальной программе кредитования покупки жилья с торгов. Продавцом объекта выступил Департамент городского имущества Москвы. Итоговая стоимость квартиры составила 15,8 млн рублей. Приобретение жилья с торгов в ипотеку имеет ряд отличий от стандартной процедуры участия. До начала аукциона потенциальный покупатель получает одобрение на оформление кредита. В случае победы на торгах утвержденная сумма перечисляется банком напрямую торговой площадке. Из личных средств клиент вносит залог, который впоследствии засчитывается в первоначальный взнос по ипотеке. В рамках специальной программы, которую ВТБ реализует в тестовом режиме с осени 2021 года, клиенты могут оформить кредит на жилье с торгов на срок до 30 лет. Максимально возможная сумма ипотечного кредита при покупке с имущественных торгов — 60 млн рублей.

Банк ДОМ.РФ предложил клиентам возможность использовать сервис мобильной оценки предмета ипотеки при оформлении сделок на вторичном рынке. Ранее услуга была доступна только при рефинансировании жилищных кредитов. Сервис позволяет сформировать отчет об оценке объекта недвижимости без выезда оценщика. Клиенту достаточно сфотографировать жилье и отправить фотоматериалы через веб-приложение, выписку из ЕГРН заказывает оценщик. С использованием сервиса процедура установления рыночной стоимости объекта ипотеки сокращается до двух часов, что позволяет оперативно выходить на заключение сделок. Кроме того, клиентам банка доступна скидка 0,3 п. п. к ставке при прохождении бесплатной электронной регистрации ипотечной сделки на вторичном рынке. Также банк предоставляет возможность бесплатного использования аккредитива при совершении сделки.

Банк «Зенит» предлагает оформить ипотеку на приобретение машино-мест и кладовых в жилых комплексах Eniteo и Ever от компании Tekta Group. Ставка по кредиту составит от 10,9% годовых. Максимальный срок кредитования — десять лет. Предложение доступно при покупке квартиры в жилых комплексах. Клиенты могут оформить ипотеку на два машино-места или две кладовые. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости объекта. Ранее была снижена ставка по программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми». Теперь она составляет от 4,89% годовых. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей, срок — 25 лет. Льготами могут воспользоваться семьи, в которых с 1 января 2018 года родился ребенок.