Изменения по вкладам за неделю: доходность до 10%

Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки и условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Новикомбанк повысил эффективную ставку по вкладу «Рантье» до 10,29% годовых. Повышение произошло в соответствии с условиями вклада, согласно которым ставка по «Рантье» автоматически изменяется при изменении ключевой ставки Банка России (регулятор на заседании 17 декабря 2021 года принял решение увеличить ключевую ставку на 1 п. п. до 8,5% годовых с 20 декабря). Теперь процентные ставки по вкладу «Рантье» составляют 8,5—9% годовых в зависимости от срока размещения средств. Максимальная эффективная ставка по вкладу, позволяющая оценить реальный доход от размещения средств, достигает 10,29% годовых.



Газпромбанк повысил ставки по двум вкладам: «Копить» и «Управлять». По вкладу «Копить» с учетом капитализации можно получить доходность до 10% годовых при соблюдении ряда условий: открыть вклад в интернет-банке или мобильном приложении «Телекард 2.0» на 1 095 дней на сумму от 1,5 млн рублей, подключить программу лояльности «Процент+» и ежемесячно тратить по карте Газпромбанка от 50 тыс. рублей. Чтобы получить 9,5% годовых с учетом капитализации на тех же условиях, нужно тратить по карте от 15 тыс. рублей. По вкладу «Управлять» клиент получает максимальную процентную ставку 6,91% годовых, если откроет его в интернет-банке или «Телекард 2.0» на 367 дней с неснижаемым остатком 1,5 млн рублей. По программе лояльности «Процент+» имеется ряд ограничений и дополнительных условий, с которыми можно ознакомиться на сайте финучреждения. Также банк повысил ставки по накопительным счетам «Трать и копи» и «Управляй процентом».

ВТБ повысил ставку по текущему счету для тех, кто получает пенсию на карту банка. Теперь максимальная процентная ставка составит 8% годовых. При переводе пенсионных выплат на счет ВТБ до конца апреля клиент дополнительно получит 2 тыс. рублей. Дополнительные 4% к базовой ставке по текущему счету будут ежемесячно начисляться всем, кто получает пенсию на карту ВТБ и тратит по ней не менее 3 тыс. рублей в месяц. Повышенная процентная ставка распространяется на остаток по счету до 100 тыс. рублей.

Альфа-Банк начислит повышенные ставки по вкладам на короткие сроки. Ставка по вкладу на три месяца с капитализацией составит 7,65%, а на полгода — 8,03%. Клиенты могут получить максимальную ставку 9%, выбрав вклад с капитализацией сроком на три года. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей, по максимальной сумме ограничений нет. Кроме того, клиенты получат повышенные ставки по Альфа-Вкладу в долларах США: до 0,5% годовых для вклада сроком на два года и до 1% — на три года.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

Московский Кредитный Банк увеличил доходность всей линейки вкладов для физических лиц. Максимальная ставка 10% годовых действует по вкладу «МКБ. Преимущество» на срок размещения средств 370 дней и в сумме от 10 тыс. до 3 млн рублей. Открыть вклад могут зарегистрированные пользователи платформы «Финуслуги» Московской биржи. По вкладу «МКБ. Практичный» максимальная ставка увеличена до 9,5% и сохраняется в течение первых 100 дней. Ставка по вкладу «Гранд+» для клиентов пенсионного возраста увеличена до 9% годовых. Она действует при оформлении депозита на 370 дней и при условии зачисления пенсионных выплат на счет, который открыт в банке. При открытии вклада «Мега Онлайн» на 12 месяцев действует ставка 8,25%. По депозиту «Все включено» в тарифном плане «Максимальный доход» максимальная ставка выросла до 7,5% годовых при размещении суммы от 1 тыс. рублей на 185 дней.

Севергазбанк предлагает вклад «Мандариновый» с наиболее высокой доходностью в линейке депозитов банка — от 7,1% до 8% годовых, доходность с учетом капитализации процентов составит от 7,34% до 9% годовых в рублях на срок 385, 730 и 1 090 дней. Минимальная сумма вклада составляет 50 тыс. рублей без возможности пополнения депозита и снятия с него средств. Ставка по вкладу зависит от срока, суммы и наличия банковских карт Mastercard World Black Edition / Visa Signature. При дистанционном открытии депозита ставка зависит только от срока и составляет от 7,3% до 7,5% годовых, доходность с учетом капитализации процентов — от 7,55% до 8,38% годовых. Проценты причисляются к основной сумме вклада.

Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по сезонным вкладам «Зимний Петербург», «Зимний Петербург online» и «Зимний Петербург Промо». Специальный вклад «Зимний Петербург Промо» предлагается новым клиентам банка. Открыть его можно только в офисе и только на полтора года со ставкой 9% годовых. Ставки по вкладу «Зимний Петербург online» составляют от 7,5% до 8,2% годовых в зависимости от срока, на который он оформляется. От суммы вложения доходность не зависит, минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Ставки по вкладу «Зимний Петербург», который можно открыть в отделении банка, составляют теперь от 7% до 7,8% годовых в зависимости от срока и суммы вложения.