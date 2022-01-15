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​Почта Банк запустил HR-бота в Telegram

15.01.2022 16:05
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Почта Банк

Почта Банк запустил HR-бота в Telegram-канале. Он поможет оформить отпуск или узнать остаток отпускных дней, предупредит компанию об отсутствии при болезни и оформит справку 2-НДФЛ, подскажет контакты технической поддержки, даст ссылку на систему мотивации и оплаты труда и другие полезные внутренние ресурсы для сотрудников. Благодаря его запуску время решения кадровых вопросов сократилось до нескольких секунд, сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Одна из главных ценностей и целей запуска бота — сокращение времени работника на получение кадровых сервисов. Время решения кадровых вопросов благодаря боту существенно сократилось. Например, на справку о доходах требуется около семи секунд. HR-помощник всегда под рукой и доступен 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Это значит, что теперь в любой момент и в любом месте сотрудники могут решить самые разные кадровые вопросы и получить ответ прямо здесь. Не нужно заходить на специальный корпоративный портал и уже тем более идти в кадровую службу», — говорится в релизе.

Как рассказала вице-президент, директор по персоналу Почта Банка Юлия Бородай, уже более половины сотрудников перешли от традиционного корпоративного портала к регулярному использованию Telegram-бота. Например, сейчас около половины справок 2-НДФЛ запрашиваются сотрудниками именно через Telegram-бота.

Основная система, на базе которой работает бот, — 1С:ДО. Она, в свою очередь, интегрирована с зарплатной системой 1С:ЗУП, корпоративным порталом и другими внутренними ресурсами банка. Это помогает в онлайн-режиме «подтягивать» любую запрашиваемую информацию. Например, региональные управляющие банка активно используют бот для подписания приказов и справок в электронном виде. Задачи приходят им именно через Telegram-бот.

В ближайших планах банка создание отдельного сервиса для сотрудников в декретном отпуске. «Обычно через три месяца им блокируется доступ к различным системам, и коллеги становятся отрезанными от жизни банка, его сервисов. Мы хотим дать им возможность по-прежнему использовать многие сервисы, например, заказывать справки, а также уведомлять о важных событиях», — сказала Бородай.

Также в бот будет интегрирован процесс онбординга для новых сотрудников, включая поэтапное изменение дохода. Планируется также обучить бота NLP для ведения беседы с сотрудниками, включая, возможно, голосового помощника.

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Антонина Волкова

вице-президент, клиентский директор АО «Почта Банк»
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