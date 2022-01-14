Задержана группа хакеров, рассылавших вирусы для вымогательства денег

ФСБ после обращения из США задержала группу хакеров REvil, рассылавших вирусы для вымогательства денег, сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным департаментом МВД России в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях пресечена противоправная деятельность членов организованного преступного сообщества», — отметили в ЦОС.

Там подчеркнули, что основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование.

ФСБ России установила полный состав преступного сообщества REvil и причастность его членов к неправомерному обороту средств платежей, осуществлено документирование противоправной деятельности. По данным ФСБ, они разработали вредоносное программное обеспечение, организовали хищение денег с банковских счетов иностранных граждан и их обналичивание, в том числе путем приобретения дорогостоящих товаров в Интернете. По 25 адресам мест пребывания 14 участников организованного преступного сообщества изъяли свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тыс. долларов, 500 тыс. евро, а также компьютерную технику, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, 20 автомобилей премиум-класса, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем.