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Силуанов: волатильность рубля носит краткосрочный характер и зависит от геополитики

14.01.2022 19:43
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ТАСС

Колебания курса рубля носят краткосрочный характер и связаны прежде всего с геополитической обстановкой, однако стабильность финансовой политики РФ позволит сдерживать волатильность. Как передает ТАСС, об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью РБК на полях Гайдаровского форума.

«То, что мы сейчас видим с рублем, конечно, геополитика. Как только возникают новые санкционные пакеты, возникает нервозность инвесторов. Это в конечном счете выливается на валютный рынок», — пояснил министр. «Поэтому все эти колебания достаточно краткосрочные. Вышла новая негативная информация — курс немножко ослаб, а после истечения некоторого времени возвращается на свои уровни. Конечно, волатильность существует. Но еще раз повторюсь, что стабильность и предсказуемость финансовой политики — залог стабильности курсовых соотношений», — добавил он.

По словам Силуанова, правительство продолжит проводить последовательную финансовую политику для сдерживания последствий геополитики. «От вопроса геополитики здесь никто не застрахован, здесь никаких инструментов не придумаешь. Поэтому нужно успокаивать инвесторов мерами экономической политики и мерами прогнозируемых решений в области бюджета, денежно-кредитной политики, последовательностью проводимой финансовой политики», — отметил глава министерства.

Cенат США опубликовал проект подготовленного демократами нового пакета санкций против государственного долга России, банковского сектора и руководства страны, сообщает РБК. Предлагаемые меры связаны с ситуацией вокруг Украины.

 12.01.2022 21:55

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Комментарии

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sergg65
sergg65
14.01.2022 21:08
<p>Сегодня сливаем по 76 , в понедельник откупаем по 73 .</p>
<p>Не так ли , Антон Германович ? </p>
0
alekseysmr
15.01.2022 09:49
<p>Ага, волатильность рубля имеет краткосрочный характер и длится уже 30(!) лет</p>
3

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