Обратиться к финансовому уполномоченному теперь можно через «Госуслуги»

Потребители финансовых услуг получили возможность направить обращение финансовому уполномоченному по спору с финансовой организацией на портале госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации «Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного».

«Нововведение упростит взаимодействие службы финансового уполномоченного с потребителями, даст альтернативный путь для клиентов финансовых организаций в вопросах защиты их законных прав, расширит их осведомленность о работе института досудебного урегулирования споров с финансовыми организациями», — отметил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.

При этом сохраняется возможность подачи обращения через личный кабинет на сайте финомбудсмена (после прохождения идентификации через единую систему идентификации и аутентификации) или в письменной форме, уточняется в сообщении.

Как поясняется, для запуска проекта потребовалась интеграция системы службы финансового уполномоченного и портала госуслуг. Потребителю финансовых услуг при подаче обращения таким способом потребуется внести необходимые сведения и подгрузить документы в личном кабинете на «Госуслугах» (перечень такой же, как и при подаче через сайт финансового уполномоченного). Обращение автоматически попадает в систему службы финансового уполномоченного. Подать обращение можно по ссылке.

Финансовый омбудсмен рассматривает споры между потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями — страховщиками (кроме сферы обязательного медстрахования), микрофинансовыми организациями, кредитными организациями, негосударственными пенсионными фондами, ломбардами, кредитными потребительскими кооперативами. Финансовый уполномоченный рассматривает спор, если услуга была оказана потребителю в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и если размер его имущественных требований не превышает 500 тыс. рублей. Финомбудсмен принимает и рассматривает обращения потребителей бесплатно в течение 15 рабочих дней с возможностью пролонгации в ряде случаев.



По результатам рассмотрения обращения финансовый уполномоченный принимает решение о полном или частичном удовлетворении или об отказе в удовлетворении требований потребителя. Решение финансового уполномоченного направляется в адрес потребителя в течение одного рабочего дня, а в силу вступает по истечении десяти рабочих дней. Если финансовая организация не исполнила решение в установленный срок, потребитель может обратиться к финансовому уполномоченному за удостоверением, являющимся исполнительным документом (такое удостоверение может быть выдано на руки или направлено в Федеральную службу судебных приставов в электронной форме).