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ВТБ снизил минимальную ставку по программе автокредитования «Деньги на руки» до 4,5%

14.01.2022 21:56
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1 Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
ВТБ

ВТБ ввел дополнительный дисконт в размере 1 процентного пункта для программы беззалогового автокредитования «Деньги на руки». Воспользоваться скидкой смогут клиенты, которые, несмотря на отсутствие такого обязательного требования, предоставят транспортное средство в залог банку, следует из его релиза.

Оформить сделку без визитов в банк заемщики могут в мобильном приложении «ВТБ Онлайн».

В рамках программы «Деньги на руки» клиент может получить наличные средства в кассе банка или на карту и приобрести любой автомобиль или моторизированную технику, которую в дальнейшем необязательно передавать в залог банку. Кредит доступен без первого взноса. Объем финансирования может составлять до 3 млн рублей, срок — до пяти лет. При сумме финансирования до 1,5 млн рублей подтверждение дохода не требуется.

С введением дополнительного дисконта минимальная ставка по программе составит 4,5%. Она доступна при подаче заявки в «ВТБ Онлайн» и оформлении личного страхования, страхования транспортного средства на весь срок кредита, карты «Автолюбитель», а также оформлении в залог транспортного средства после его покупки.

В «ВТБ Онлайн», помимо подачи заявки, клиентам доступно полностью дистанционное проведение сделки, в том числе с подписанием кредитной документации в цифровом формате. Также удаленно клиенты могут оформить транспортное средство в залог уже после его приобретения и получить дополнительный дисконт к ставке.

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Логотип "ВТБ" Ольга Мамедова

Ольга Мамедова

руководитель Департамента по работе с обращениями клиентов -...
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Комментарии

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sergg65
sergg65
14.01.2022 23:28
<p>Будем брать в " две руки " . Без шума и пыли 😁</p>
0

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