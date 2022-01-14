ВТБ снизил минимальную ставку по программе автокредитования «Деньги на руки» до 4,5%

ВТБ ввел дополнительный дисконт в размере 1 процентного пункта для программы беззалогового автокредитования «Деньги на руки». Воспользоваться скидкой смогут клиенты, которые, несмотря на отсутствие такого обязательного требования, предоставят транспортное средство в залог банку, следует из его релиза.

Оформить сделку без визитов в банк заемщики могут в мобильном приложении «ВТБ Онлайн».

В рамках программы «Деньги на руки» клиент может получить наличные средства в кассе банка или на карту и приобрести любой автомобиль или моторизированную технику, которую в дальнейшем необязательно передавать в залог банку. Кредит доступен без первого взноса. Объем финансирования может составлять до 3 млн рублей, срок — до пяти лет. При сумме финансирования до 1,5 млн рублей подтверждение дохода не требуется.

С введением дополнительного дисконта минимальная ставка по программе составит 4,5%. Она доступна при подаче заявки в «ВТБ Онлайн» и оформлении личного страхования, страхования транспортного средства на весь срок кредита, карты «Автолюбитель», а также оформлении в залог транспортного средства после его покупки.



В «ВТБ Онлайн», помимо подачи заявки, клиентам доступно полностью дистанционное проведение сделки, в том числе с подписанием кредитной документации в цифровом формате. Также удаленно клиенты могут оформить транспортное средство в залог уже после его приобретения и получить дополнительный дисконт к ставке.