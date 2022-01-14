Все новости

Орешкин: повышенная инфляция сохранится на глобальном уровне еще как минимум один-два года

14.01.2022 21:59
3 300
3 Время прочтения: 2 минуты
Источник
ТАСС

Ситуация повышенной инфляции сохранится на общемировом уровне еще как минимум один-два года при возможном снижении темпов роста цен. С таким прогнозом выступил в ходе сессии Гайдаровского форума помощник президента РФ Максим Орешкин, передает ТАСС.

«Бюджетные дефициты [стран] будут оставаться выше, чем они были до кризиса, и это, безусловно, будет вести к тому, что инфляция, может быть, не на таком уровне [как сейчас], но все равно будет превышать целевые значения, которые стоят. Эта ситуация продлится еще один-два года как минимум», — сказал Орешкин.

С его позицией согласился профессор экономики Гарвардского университета Кеннет Рогофф, отметивший, что при выравнивании общей ситуации в мире за счет снижения безработицы инфляция продолжит превышать местные целевые значения. «Я считаю, что центральные банки и федеральные [резервные] системы в демократических странах будут испытывать значительные сложности в ближайшие несколько лет. Я думаю, что [глобальная] инфляция будет держаться на уровне 5% в ближайшие несколько лет», — сказал Рогофф.

Говоря о ситуации в России, Орешкин подчеркнул, что стабилизирующий эффект во время кризиса, вызванного пандемией, оказали меры адресной поддержки, способствовавшие сдерживанию безработицы, и бюджетное стимулирование. При этом РФ уже сумела нормализовать бюджетную политику, вернувшись к «сбалансированной фискальной ситуации», добавил помощник президента. Кроме того, Орешкин спрогнозировал снижение кредитования, что, по его словам, дополнительно стабилизирует инфляцию. «Мое мнение — что с учетом нормализации в бюджетной политике, с учетом тех действий, которые уже сделаны в денежно-кредитной политике, кредитование пойдет вниз и это все вместе обеспечит нормализацию и стабилизацию инфляционной ситуации», — пояснил Орешкин. При этом динамика глобальной инфляции будет по-прежнему оказывать влияние на российский рынок, отметил он.

Рогофф указал на то, что в сфере ДКП России удалось во время пандемии воспользоваться своими преимуществами, смягчив воздействие коронавирусного кризиса. «У России было больше пространства для маневра [в ДКП], больше, чем у многих других развивающихся стран, чем Россия и воспользовалась, в полной мере реализовав свои преимущества», — сказал Рогофф.

Инфляция в РФ могла бы быть выше текущих уровней на 4 процентных пункта без предпринятого Банком России ужесточения денежно-кредитной политики, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в рамках сессии «Россия и мир: макроэкономические приоритеты», организованной на Гайдаровском форуме.

 14.01.2022 12:20

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Комментарии

3
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
sergg65
sergg65
14.01.2022 23:25
<p>Бюджет , дефициты .</p>
<p>Инфляция , как все достало .</p>
<p>Орешкин и Рогофф , </p>
<p>Они если честно , не пара ...</p>
0
alekseysmr
15.01.2022 09:45
<p>Когда мировой бензин подешевел весной 2020 Орешкин запретил его ввозить в Россию, а когда мировые цены дорожают правительство разрешает вывозить из России все подчистую.</p>
<p>Правительство своими решениями ПООЩРЯЕТ дороговизну и инфляцию в России и не надо прикидываться валенком.</p>
1
Ехидна_1
15.01.2022 15:36
<p>"стабилизирующий эффект во время кризиса, вызванного пандемией, оказали меры адресной поддержки".</p>
<p>Как же, каждый месяц эту поддержку ощущаем: то пенсионный возраст поднимут, то налоги и акцизы, то новые поборы - на вывоз мусора, капремонт, проценты по вкладам, налоговые маневры в угоду углеводородным монополистам и т.д.</p>
1

Материалы по теме

Минфин разместил ОФЗ-ПД на 74,7 млрд рублей при спросе в 102,9 млрд рублей
Правительство скорректировало расчет среднедушевого дохода семьи при выплате детских пособий
Инвесторам предложен новый БПИФ на бумаги высокотехнологичных компаний от УК «Система Капитал»
Биржевой курс доллара пробил вниз отметку 76 рублей, евро — отметку 86