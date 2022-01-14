Орешкин: повышенная инфляция сохранится на глобальном уровне еще как минимум один-два года

Ситуация повышенной инфляции сохранится на общемировом уровне еще как минимум один-два года при возможном снижении темпов роста цен. С таким прогнозом выступил в ходе сессии Гайдаровского форума помощник президента РФ Максим Орешкин, передает ТАСС.

«Бюджетные дефициты [стран] будут оставаться выше, чем они были до кризиса, и это, безусловно, будет вести к тому, что инфляция, может быть, не на таком уровне [как сейчас], но все равно будет превышать целевые значения, которые стоят. Эта ситуация продлится еще один-два года как минимум», — сказал Орешкин.

С его позицией согласился профессор экономики Гарвардского университета Кеннет Рогофф, отметивший, что при выравнивании общей ситуации в мире за счет снижения безработицы инфляция продолжит превышать местные целевые значения. «Я считаю, что центральные банки и федеральные [резервные] системы в демократических странах будут испытывать значительные сложности в ближайшие несколько лет. Я думаю, что [глобальная] инфляция будет держаться на уровне 5% в ближайшие несколько лет», — сказал Рогофф.

Говоря о ситуации в России, Орешкин подчеркнул, что стабилизирующий эффект во время кризиса, вызванного пандемией, оказали меры адресной поддержки, способствовавшие сдерживанию безработицы, и бюджетное стимулирование. При этом РФ уже сумела нормализовать бюджетную политику, вернувшись к «сбалансированной фискальной ситуации», добавил помощник президента. Кроме того, Орешкин спрогнозировал снижение кредитования, что, по его словам, дополнительно стабилизирует инфляцию. «Мое мнение — что с учетом нормализации в бюджетной политике, с учетом тех действий, которые уже сделаны в денежно-кредитной политике, кредитование пойдет вниз и это все вместе обеспечит нормализацию и стабилизацию инфляционной ситуации», — пояснил Орешкин. При этом динамика глобальной инфляции будет по-прежнему оказывать влияние на российский рынок, отметил он.



Рогофф указал на то, что в сфере ДКП России удалось во время пандемии воспользоваться своими преимуществами, смягчив воздействие коронавирусного кризиса. «У России было больше пространства для маневра [в ДКП], больше, чем у многих других развивающихся стран, чем Россия и воспользовалась, в полной мере реализовав свои преимущества», — сказал Рогофф.