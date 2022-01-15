Эксперты: рубль попал в краткосрочную геополитическую турбулентность

Рубль попал в краткосрочную геополитическую турбулентность, чреватую широкими курсовыми колебаниями, говорят опрошенные РИА Новости эксперты. Однако они не считают это зарождением новой волны девальвации рубля, более того — российская валюта может стремительно укрепиться, если дальнейший переговорный процесс РФ с Западом окажется продуктивным.

Накануне курс евро обновил максимум с прошлого лета (88,14 рубля). Доллар приблизился к 77 рублям (неподалеку от пика с апреля-2021, достигнутого на казахстанских событиях). С начала года основные резервные валюты прибавили более 2 рублей и 3,5 рубля соответственно. Как пояснили аналитики, это было обусловлено тревожными сообщениями по итогам переговоров России и Запада. Так, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США и их союзники говорят России «нет» по ключевым пунктам российских предложений по безопасности, поэтому оснований для новых встреч по этим предложениям пока нет. При этом Рябков, говоря о возможности размещения военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле, заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что терпению России по поводу действий Запада пришел конец.

Сенаторы США официально представили законопроект о новых санкциях против России на случай обострения на Украине. Он предполагает санкции против российского банковского сектора, высокопоставленных военных и чиновников, запрет на операции с первичным и вторичным госдолгом. Проект предполагает санкции против президента РФ Владимира Путина, а также премьера, глав МИД и Минобороны и начальника генштаба (не названы по фамилиям, только по должностям).

Такие итоги переговоров между Россией, США и НАТО повысили накал негатива для широкого спектра рисковых активов: акций, облигаций и валюты, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.

«Параллельно с этим американские политики вышли с инициативами об ужесточении ряда секторальных санкций в отношении России в случае эскалации военной конфронтации между Россией и Украиной. Перспектива материализации этих санкционных угроз находится исключительно в зависимости от успехов дипломатических решений, что во многом видится нам основным путем решения конфликтной ситуации», — говорит он.

Никаких договоренностей в ходе переговоров между Россией и Западом достигнуто не было, сторонам удалось лишь обозначить свои позиции и «красные линии», отмечает Джон Волш из Альфа-Банка. «Впрочем, официальные лица заявили о своей готовности подробно рассмотреть позиции участников переговорного процесса, хотя конкретных дат для продолжения переговоров не обозначено, нет сомнений, что диалог продолжится», — добавляет он.

Лента новостей Обзор рынков от Банки.ру: рубль смог отыграть часть потерь, индекс Мосбиржи продолжил снижение В пятницу российский фондовый рынок продолжил снижение, чему способствовало сохранение геополитических рисков. Также продажи в российских акциях поддержала динамика западных площадок. Доллар и евро дорожали почти до 77 и до более чем 88 рублей соответственно, но ближе к окончанию основной сессии рубль смог немного укрепиться. 14.01.2022 18:26

Можно констатировать, что геополитический дисконт курса рубля не претерпел значимых изменений, оценивает Александр Бахтин из «БКС Мир инвестиций». Переговоры ожидаемо не привели к конкретным подвижкам, разногласия по ключевым вопросам, включая расширение НАТО на восток, сохраняются.

В свою очередь Владимир Евстифеев из банка «Зенит» указывает, что переговоры Россия — НАТО проходят с громкими заголовками, но по факту радикального обострения пока не наблюдается.

«Ни высокие цены на нефть, ни агрессивные объемы покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила, ни резкое ужесточение риторики ФРС США не идут ни в какое сравнение с геополитикой по степени краткосрочного влияния на рубль. Внешнеполитическая повестка выглядит крайне неопределенной, а поток новостей на эту тему способен значительно усилить волатильность обменных курсов», — отмечает он.

Краткосрочную динамику курса рубля в текущих геополитических условиях предугадать невозможно — высокая волатильность, вероятно, сохранится, говорит Дмитрий Полевой из компании «Локоинвест».

«Среднесрочно же по-прежнему склоняемся к сценарию постепенной стабилизации геополитических рисков и укреплению рубля до уровней, соответствующих 73—74 рублям за доллар», — отмечает аналитик.

«Введение жестких санкций сейчас маловероятно, оно оставит Запад без мер воздействия на РФ и может спровоцировать дальнейшую эскалацию, да и в РФ будет мало выигравших от жестких санкций. Но, безусловно, такой сценарий, основанный на здравом смысле, легко может быть перечеркнут», — добавил он.

Кошелев из Росбанка до появления новостей с дипломатического фронта (в частности, связанных с письменным ответом США России) ожидает стабилизацию курса доллара в интервале 75—76 рублей и сохранение высокой чувствительности к новостным заголовкам.

При этом Андрей Кочетков из «Открытие Инвестиции» подчеркивает, что текущее и возможное в краткосрочной перспективе ослабление рубля не стоит рассматривать как зарождение новой волны его девальвации.

«Более того, если переговорный процесс все же продолжится и начнут появляться какие-либо признаки взаимных уступок, то укрепление будет стремительным и достаточно глубоким. С другой стороны, до этого момента отечественная валюта может потерять еще несколько процентов своего веса», — прогнозирует эксперт.