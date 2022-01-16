В США рассказали о 18 сценариях санкций и о ждущей Россию «острой боли»

Замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд в интервью изданию Financial Times рассказала, что Белый дом подготовил 18 сценариев санкций на случай «российского вторжения» на Украину.



Она отметила, что экономические меры будут задействованы «очень быстро» в случае такого вторжения.

При этом замгоссекретаря добавила, что Вашингтон готов к продолжению диалога по безопасности с Москвой.

«Я не собираюсь предварительно рассказывать о 18 различных сценариях. <…> Я просто скажу, что мы с союзниками готовы причинить острую боль очень быстро, если Россия предпримет этот [агрессивный] шаг в любой форме», — заявила политик.

В то же время она добавила, что с точки зрения Вашингтона «дверь для дипломатического решения все еще открыта». Штаты продолжают работу над письменным ответом по предложенным гарантиям безопасности российским официальным лицам.

«Мы считаем, что можем снизить напряженность и добиться определенного прогресса в некоторых из этих вопросов с помощью дипломатии», — особо отметила она.