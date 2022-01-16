В Москве арестовали двух предполагаемых хакеров REvil

Тверской суд Москвы в пятницу отправил в СИЗО второго участника группы хакеров REvil, рассылавших вирусы для вымогательства денег и задержанных ФСБ после обращения из США. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Ксения Розина, предполагаемый хакер арестован до 13 марта.

«Постановлением Тверского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следственного департамента МВД РФ об избрании в отношении Бессонова Андрея Сергеевича меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 13 марта», — сказала собеседница агентства.

Ранее суд удовлетворил аналогичное ходатайство следствия в отношении Романа Муромского. По данным источника агентства, арестованные фигуранты являются двумя из 14 участников организованного преступного сообщества REvil, они задержаны правоохранителями при оперативной поддержке сотрудников ФСБ России. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России ТАСС сообщили, что во взаимодействии со следственным департаментом МВД России в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях пресечена противоправная деятельность членов организованного преступного сообщества под названием REvil. В ЦОС подчеркнули, что основанием для разыскных мероприятий «послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование».



Группировка REvil считается одной из самых активных кибербанд в мире. Она совершила несколько крупных атак, в том числе на компанию Apple и правительство Техаса. По 25 адресам мест пребывания 14 участников организованного преступного сообщества изъяли свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тыс. долларов, 500 тыс. евро, а также компьютерную технику, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, 20 автомобилей премиум-класса, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем. Задержанным предъявлены обвинения в совершении преступлений.