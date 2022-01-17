Эксперты дали прогнозы по динамике цен на автомобили в ближайшее время

Цены на автомобили в ближайшее время продолжат расти, следует из экспертных оценок, которые приводятся в тематическом материале РИА Новости.

Агентство напоминает, что весь прошлый год авторынок лихорадило — предложение не поспевало за спросом, цены росли, покупатели выстраивались в очереди. За 11 месяцев российские дилеры продали почти 1,5 млн новых машин, подсчитали в комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. По сравнению с 2020 годом рост составил 7%, однако тогда был локдаун. Показатели доковидного 2019-го были выше.

Во II квартале 2021 года отрасль столкнулась с дефицитом полупроводников для программного обеспечения автомобилей. Чипов не хватает везде из-за пандемии и торговой войны США и Китая, начатой еще при президенте Дональде Трампе. Это подкосило поставки. Некоторые популярные модели приходилось ждать по пять месяцев. И если раньше запастись терпением требовалось покупателям автомобилей люксового сегмента, то теперь проблемы возникли и в среднеценовом, и в бюджетном, констатирует РИА Новости.

«Существенно упало производство при одновременном галопирующем росте цен», — отмечает доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

По данным «Автостата», за семь лет личный транспорт в среднем подорожал более чем на 80%. С 2020 года цена выросла с 1,5 млн почти до 2 млн рублей. Особенно «разогналась» в цене Lada Granta, самая доступная и востребованная модель: с 229 тыс. рублей в январе 2012 года до 520 тыс. в июне 2021-го.

Не отставали и машины с пробегом. В минувшем декабре средняя цена достигла 940 тыс., оказавшись на 5% больше, чем в ноябре. «Чем меньше новых автомобилей, тем быстрее дорожают подержанные. Россияне активно мониторят вторичный рынок. Увеличивается спрос — взлетают цены», — отмечает информагентство. Многие продавцы изменили бизнес-процессы: сделали ставку на массовые бренды в малых городах и б/у машины.

Впрочем, влияние дефицита преувеличено, считают аналитики. Для производителей и дилеров это лишь повод переписать ценники. Так они нивелировали убытки от локдауна.

«В особо комфортном положении — продавцы брендов разного класса. В премиум-сегменте наценка за дополнительные услуги достигает 25%», — указывает Чередниченко.

В материале также отмечается, что впервые с 2014 года в преддверии новогодних праздников дилеры почти не предлагали скидок: у них нет привычного для доковидного периода стока на складах. Поэтому не стоит ожидать и постновогодних распродаж, рассуждают аналитики.



По их мнению, цены продолжат расти. В первом полугодии дефицит сохранится. «Это связано с ограничениями в поставках автокомпонентов. Прежде всего электроники — тех самых чипов», — пояснил в конце декабря министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Скажется и инфляция — как мировая, так и российская. Хотя ЦБ неоднократно поднимал ключевую ставку, резкого снижения цен не будет.

Эксперты «Автостата» уверены, что средняя цена подержанного легкового автомобиля преодолеет отметку в 1 млн рублей очень скоро.

Рынок вряд ли нащупает баланс раньше лета, полагает Чередниченко. Некоторые специалисты и вовсе говорят об осени.

Продажи сохранятся на уровне прошлого года, если цены снова не пойдут в пляс, пишет РИА Новости.

Поэтому Минпромторг предлагает ограничить планкой в 10% наценку официальных автодилеров при продаже новых машин даже в периоды пикового спроса. Ведомство работает над таким соглашением между ассоциацией «Российские автомобильные дилеры» и Объединением автопроизводителей.

Вряд ли изменится доля автомобилей, купленных в кредит. Ограничит спрос только падение реальных доходов населения. Уже сейчас покупатели предпочитают машины попроще, отмечается в материале.

«На первом и втором месте по продажам — Lada Granta и Lada Vesta. Третье — за Kia Rio. А вот за четвертое развернется борьба между Hyundai Creta и Hyundai Solaris. Рядом — Volkswagen Polo и Lada Niva», — уточняет старший аналитик компании Esperio Антон Быков.



Новые автомобили за год могут подорожать на 10%. Впрочем, все зависит от эпидемиологической ситуации. Ожидается, что на фоне массовой вакцинации в мире постепенно восстановится производство полупроводников и, соответственно, самих машин. В результате авторынок понемногу стабилизируется.