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МТС Банк предлагает ипотеку на покупку дома

17.01.2022 12:42
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1 Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
МТС Банк

МТС Банк расширяет список программ ипотечного кредитования и теперь принимает заявки на кредит «Ипотека на покупку дома» по ставке от 10,55% годовых.

Как уточняется в сообщении банка, клиенты могут оформить ипотечный кредит на приобретение дома или таунхауса, построенных менее 20 лет назад, с первоначальным взносом в 20% от стоимости недвижимости.

Другие условия программы «Ипотека на покупку дома»:

  • срок кредитования — от трех до 25 лет;
  • максимальная сумма кредита — 50 млн рублей;
  • заемщик/созаемщик должны иметь гражданство РФ;
  • возраст заемщика — от 18 лет на момент оформления кредита и до 65 лет на дату закрытия кредита.

После оформления потенциальным заемщиком заявки на кредит банк примет решение и сообщит о нем по телефону или электронной почте в течение трех рабочих дней.

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Комментарии

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sukraloza
17.01.2022 16:56
<p>а что все конуры - студии по 15 кв.м. разобрали?</p>
0

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