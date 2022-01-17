МТС Банк предлагает ипотеку на покупку дома

МТС Банк расширяет список программ ипотечного кредитования и теперь принимает заявки на кредит «Ипотека на покупку дома» по ставке от 10,55% годовых.
Как уточняется в сообщении банка, клиенты могут оформить ипотечный кредит на приобретение дома или таунхауса, построенных менее 20 лет назад, с первоначальным взносом в 20% от стоимости недвижимости.
Другие условия программы «Ипотека на покупку дома»:
- срок кредитования — от трех до 25 лет;
- максимальная сумма кредита — 50 млн рублей;
- заемщик/созаемщик должны иметь гражданство РФ;
- возраст заемщика — от 18 лет на момент оформления кредита и до 65 лет на дату закрытия кредита.
После оформления потенциальным заемщиком заявки на кредит банк примет решение и сообщит о нем по телефону или электронной почте в течение трех рабочих дней.
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