ВТБ увеличил годовую чистую прибыль по РСБУ более чем в 500 раз

Чистая прибыль ВТБ за 2021 год составила 242,6 млрд рублей, увеличившись в годовом выражении в 516 раз, в том числе в декабре показатель составил 4 млрд. Такие данные отчетности по РСБУ представил банк.

Чистые процентные доходы банка за 12 месяцев составили 586,1 млрд (плюс 23,8% год к году). Основными компонентами роста чистого процентного дохода по итогам 2021 года остаются выросший объем кредитного портфеля и портфеля долговых ценных бумаг. Годовые чистые комиссионные доходы составили 147,9 млрд рублей (плюс 12,6%), а основными драйверами роста являлись доходы за расчетно-кассовое обслуживание, а также за брокерское обслуживание.

Расходы на создание резервов под обесценение составили 88,4 млрд рублей за 12 месяцев и 2,1 млрд за декабрь 2021 года, снизившись на 71,5% и 95,7% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года соответственно.

«Прошедший год был рекордным для ВТБ во многих отношенияx, включая как уровень прибыльности, так и показатели роста бизнеса. Основным фактором улучшения прибыльности были внушительный рост основных банковских доходов и стабильное качество активов. ВТБ получил рекордную сумму чистой прибыли по РСБУ за 2021 год в размере 242,6 миллиарда рублей. Показатели банка по РСБУ имеют высокую степень корреляции с отчетностью группы ВТБ по МСФО, и публикуемые нами цифры являются индикатором отличных результатов группы по итогам года по МСФО», — комментирует старший вице-президент, руководитель департамента учета и отчетности ВТБ Михаил Коваленко.

Совокупные активы банка на 1 января 2022 года достигли 19,1 трлн рублей, увеличившись на 17% за 2021 год и на 0,2% за декабрь.

Совокупный кредитный портфель составил 13,4 трлн рублей (плюс 12,7% за 12 месяцев и плюс 1,2% за декабрь). При этом розничный кредитный портфель увеличился на 28,1% за 2021 год.

Продажи кредитных продуктов физическим лицам за 2021 год выросли относительно 2020 года на 40%, в том числе продажи кредитов наличными — почти на 54%. «При этом темпы роста снижаются, что в том числе связано с общерыночным трендом по росту процентных ставок», — уточняют в ВТБ.

Доля розничного бизнеса в совокупном кредитном портфеле банка увеличилась до 31,4% в декабре с 27,6% на начало прошлого года.

Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам, составил 9,2 трлн рублей (плюс 6,9% с начала года и плюс 0,9% за декабрь).

Прирост объемов кредитования клиентов из сегмента среднего и малого бизнеса с начала года составил практически 13,8%, а общий объем кредитов превысил 1,6 трлн.

Объем средств клиентов на 1 января 2022 года составили 16,5 трлн рублей (плюс 22% за 12 месяцев и плюс 0,3% в декабре), в том числе клиентов-юрлиц — 10,7 трлн (плюс 25,9% с начала года и минус 1,9% в декабре). «Рост средств клиентов крупного бизнеса обеспечивался в том числе привлечением средств от клиентов нефтегазовой и атомной отрасли», — добавляют в ВТБ.

Рост объема привлеченных средств клиентов из сегмента среднего и малого бизнеса (включая остатки на счетах эскроу) за год составил 13%. «Сопоставимая с кредитами динамика объемов привлеченных средств дополнительно подтверждает модель устойчивого самофондирования операций с клиентами данного сегмента бизнеса», — говорится в релизе.

Объем средств клиентов — физических лиц составил на отчетную дату 5,8 трлн рублей, увеличившись на 4,7% за декабрь и на 15,5% за год.

Прирост розничного портфеля привлеченных средств (без учета эскроу) с начала года составил 10%, в том числе портфель cрочных депозитов вырос за 12 месяцев на 17%. Рублевый ресурсный портфель увеличился на 15%, в том числе портфель рублевых депозитов — на 34%.

По состоянию на 1 января 2022 года общий регулятивный капитал банка составил 1 трлн 802,1 млрд рублей, уменьшившись на 1,1% за декабрь. С начала года общий капитал увеличился на 9,5% преимущественно за счет полученной прибыли и привлечения средств за счет выпуска субординированных облигаций.

Базовый капитал за декабрь уменьшился на 3,1%, основной капитал увеличился на 0,3%. На 1 января 2022 года показатели составляют 1 трлн 242,1 млрд и 1 трлн 612,2 млрд рублей соответственно.



«Нормативы достаточности капитала банка находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы. По состоянию на 1 января 2022 года норматив Н1.0 (общий) составлял 11,06% (минимально допустимое значение — 8%), Н1.1 (базовый) — 7,6% (минимально допустимое значение — 4,5%), Н1.2 (основной) — 9,87% (минимально допустимое значение — 6%)», — говорится в релизе. Уточняется, что значение норматива достаточности капитала Н1.0 за 12 месяцев снизилось на 0,22 процентного пункта в основном за счет роста объема операций с юридическими и физическими лицами.