Исследование: 80% россиян считают командировки возможностью посмотреть страну

Командировки дают 80% россиян возможность хотя бы немного посмотреть страну, свидетельствуют данные опроса Ozon Travel, участие в котором приняли более 1,5 тыс. человек по всей России.

По данным опроса, в командировки приходится отправляться практически всем трудящимся россиянам. Только 8% респондентов Ozon Travel утверждают, что вообще никуда и никогда не ездят по работе. Треть (35%) путешествуют по делам своих компаний раз в год, еще четверть (23%) — раз в два-три месяца, а каждый пятый — раз в полгода, 12% опрошенных ездят в командировки еще чаще — один или несколько раз в месяц.

Отмечается, что чаще других в командировки ездят новосибирцы: среди жителей города 22% тех, кто путешествует по работе раз в месяц или чаще. За ними следуют казанцы (20%), екатеринбуржцы (19%), челябинцы (17%), волгоградцы и пермяки (по 14%). В деловые поездки реже отправляются жители Ростова-на-Дону (не менее раза в месяц в командировки ездят только 4% горожан), красноярцы и омичи (по 7%), а также самарцы (9%).

При этом стрессом и тяжелым испытанием командировки считают только четверть россиян (24%). Остальные респонденты воспринимают их либо как часть работы, в которой нет ничего особенного (38%), либо как «мини-отпуск», предоставляющий приятную возможность совместить работу с отдыхом и посмотреть интересные места. Треть опрошенных (34%) даже хотели бы брать в командировки своих близких, чтобы вместе проводить свободное время и осматривать новые достопримечательности.

Лента новостей Опрос: каждый десятый россиянин надеется на прибавку к зарплате до 10 тыс. рублей в 2022 году Каждый десятый россиянин рассчитывает, что зарплата в 2022 году повысится на 10 тыс. рублей, свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом «Работа.ру», участие в котором приняли более 7 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России. 14.01.2022 14:03

Бонусами «мини-отпуска» россияне, судя по результатам опроса, с удовольствием пользуются. Более четверти респондентов (29%) утверждают, что благодаря командировкам им удалось посмотреть Россию и/или другие страны. Правда, еще половина (51%) опрошенных при этом отмечают, что в рабочих поездках они смогли насладиться достопримечательностями и узнать новые места «не в полной мере».

Среди городов, в которых удалось побывать благодаря командировкам, респонденты чаще всего называют Москву и Санкт-Петербург (по 27%), Казань (21%), Екатеринбург (18%), Новосибирск и Нижний Новгород (по 16%), а также Челябинск (13%). Каждый десятый съездил по работе в Европу, каждый шестнадцатый (6%) — в Азию. Около 2% россиян были в командировке в Америке.

Например, москвичи чаще всего ездят в Санкт-Петербург и Казань, петербуржцы — в Москву и Екатеринбург. Новосибирцы, воронежцы и пермяки чаще отправляются в Екатеринбург, екатеринбуржцы и челябинцы — в Северную столицу, омичи, красноярцы, уфимцы и ростовчане — в Москву, казанцы — в Новосибирск, а нижегородцы, волгоградцы, краснодарцы и самарцы — в Казань.