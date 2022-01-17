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Доходность крупнейших хедж-фондов уступила S&P500 почти втрое

17.01.2022 20:32
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Время прочтения: 2 минуты
Источник
РБК

Средняя доходность самых прибыльных хедж-фондов мира за 2021 год не смогла обогнать индекс S&P500. Доходность 20 лучших хедж-фондов в среднем составила 10,5% по сравнению с ростом индекса S&P 500 с учетом дивидендов на 28,7%, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные инвестиционной компании LCH Investments, которая вкладывает средства в хедж-фонды. Таким образом, доходность крупнейших хедж-фондов оказалась почти в три раза меньше.

За год 20 самых успешных хедж-фондов получили прибыль в объеме 65,4 млрд долларов после вычета комиссий. Чистая прибыль, полученная 20 ведущими фондами, была самой высокой за всю историю, подсчитали в LCH. Все хедж-фонды заработали в прошлом году 176 млрд долларов, при этом на 20 самых эффективных хедж-фондов пришлось около одной трети прибыли. В среднем доходность в отрасли за 2021 год составила около 5%.

LCH ранжирует фонды по чистой прибыли после вычета комиссий с момента их создания. Список самых прибыльных в мире хедж-фондов по итогам 2021 года возглавил TCI Fund Management миллиардера Криса Хона. За год фонд заработал для клиентов 9,5 млрд долларов. Он показал 13-й прибыльный год подряд, а его доходность в 2021 году составила 23,3%.

На втором месте рейтинга — Citadel Кена Гриффина. Фонд Citadel превзошел своих конкурентов, продемонстрировав доходность 26%. Годовая прибыль фонда составила 8,2 млрд долларов. Третье место в списке самых прибыльных хедж-фондов мира досталось DE Shaw, который закончил прошлый год с прибылью 6,4 млрд долларов.

Единственным хедж-фондом из числа крупнейших, потерявшим деньги в прошлом году, стал Tiger Global Management. Его убыток за 2021 год составил около 1,5 млрд долларов. Убытки фонду принесли вложения в акции китайских технологических компаний и бумаги потребительского сектора, которые упали на фоне ужесточения регулирования в Китае.

Самые доходные акции за прошлый год

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