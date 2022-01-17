В Госдуме назвали срок принятия поправок об индексации пенсий на 8,6%

Госдума планирует принять проект поправок об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году до конца января, заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что пенсии в РФ будут проиндексированы на 8,6% — чуть выше инфляции. По словам Жукова, средний размер пенсии после индексации в 2022 году составит 18 984 рубля.

«Весенняя сессия традиционно длиннее осенней, работы предстоит много. Прежде всего, нам до конца января нужно принять очень важный законопроект, в котором ко второму чтению поправками предлагается провести индексацию пенсий в 2022 году на 8,6%, то есть выше инфляции», — цитирует пресс-служба фракции «Единая Россия» слова Жукова.

Страховые пенсии по старости с 1 января 2022 года выросли на 5,9%. В прогнозе Минэкономразвития, который лег в основу бюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов, инфляция в 2021 году ожидалась на уровне 5,8%. Однако фактическая инфляция оказалась значительно выше прогноза и составила 8,4%. По последним данным Росстата, реальный размер назначенных пенсий (пенсия, скорректированная на уровень инфляции) в ноябре 2021 года снизился на 2,8% в годовом выражении.