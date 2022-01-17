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РСХБ в рамках акции начислит подросткам — новым держателям карт банка по 500 рублей

17.01.2022 16:08
1 735
1 Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Россельхозбанк

Россельхозбанк запустил акцию для держателей «детских» дебетовых карт Visa: они смогут получить 500 рублей на счет при оформлении карты и совершении покупок по ней с использованием смартфона или иного устройства с функцией бесконтактной оплаты. Об этом в понедельник объявили в банке.

Участниками акции могут стать подростки в возрасте от 14 до 17 лет, оформившие в банке карту Visa. Чтобы получить «бонусные» 500 рублей, им необходимо совершить не менее трех покупок на сумму от 100 рублей по карте РСХБ, используя платежный сервис (Google Pay, Apple Pay и другие) в смартфоне или ином устройстве с функцией бесконтактной оплаты. Вознаграждение будет автоматически зачислено на карту в срок не позднее 15 рабочих дней с даты окончания акции (13 марта 2022 года). Учитываться будут операции по картам, оформленным с 14 января 2022-го.

Дебетовую карту подростки могут оформить в офисе РСХБ самостоятельно. Карта является полноценным банковским продуктом и обладает таким же функционалом, как и стандартные дебетовые карты, подчеркивают в кредитной организации.

Самые популярные дебетовые карты с cash back

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Комментарии

1
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g*******@mail.ru
18.01.2022 10:14
<p>Колхозники повеселили: у каждого подростка ведь есть телефон с NFC)))</p>
<p></p>
1

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