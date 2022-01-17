РСХБ в рамках акции начислит подросткам — новым держателям карт банка по 500 рублей

Россельхозбанк запустил акцию для держателей «детских» дебетовых карт Visa: они смогут получить 500 рублей на счет при оформлении карты и совершении покупок по ней с использованием смартфона или иного устройства с функцией бесконтактной оплаты. Об этом в понедельник объявили в банке.

Участниками акции могут стать подростки в возрасте от 14 до 17 лет, оформившие в банке карту Visa. Чтобы получить «бонусные» 500 рублей, им необходимо совершить не менее трех покупок на сумму от 100 рублей по карте РСХБ, используя платежный сервис (Google Pay, Apple Pay и другие) в смартфоне или ином устройстве с функцией бесконтактной оплаты. Вознаграждение будет автоматически зачислено на карту в срок не позднее 15 рабочих дней с даты окончания акции (13 марта 2022 года). Учитываться будут операции по картам, оформленным с 14 января 2022-го.



Дебетовую карту подростки могут оформить в офисе РСХБ самостоятельно. Карта является полноценным банковским продуктом и обладает таким же функционалом, как и стандартные дебетовые карты, подчеркивают в кредитной организации.