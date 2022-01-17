Путин поручил обеспечить доступность ипотеки на ИЖС

Президент России Владимир Путин поручил правительству определить целевые показатели по выдаче ипотеки на индивидуальное жилищное строительство и обеспечить доступность таких кредитов, следует из перечня поручений на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений <...> определить начиная с 2022 года целевые значения показателей, характеризующих долю ипотечных кредитов, предоставляемых для приобретения (создания) объектов индивидуального жилищного строительства, в общем объеме ипотечных кредитов, и обеспечить доступность таких кредитов для населения», — говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Правительство должно представить доклад по этому вопросу до 1 апреля 2022 года, далее — один раз в полгода.