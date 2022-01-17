Держатели карт JCB могут купить билеты у лоукостера «Победа» со скидкой 20%​

Лоукостер «Победа» (группа «Аэрофлот») запустил на официальном сайте и в мобильном приложении продажу билетов со скидкой 20% при оплате картами платежной системы JCB, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Акция на покупку билетов действует до 28 февраля 2022 года включительно, а период перелета неограничен. Скидка действует на все направления по России и зарубежные рейсы Москва — Дубай и обратно.

«Для получения скидки необходимо на сайте или в мобильном приложении «Победы» выбрать даты поездки, город вылета и прибытия, тариф и удобные рейсы. Перед переходом на страницу оплаты ввести в специальной строке промокод JCB2022. Затем оплатить покупку картой JCB, скидка применится автоматически», — говорится в релизе.

Оформить карту JCB можно в любом отделении банков-партнеров платежной системы JCB: Газпромбанка, Россельхозбанка, Алмазэргиэнбанка или Дальневосточного Банка.