​Кредит Европа Банк открыл офис на севере Москвы

Кредит Европа Банк открыл новое отделение в Москве, сообщила пресс-служба кредитной организации. Офис находится по адресу: ул. Фестивальная, д. 13, корп. 1.

Отделение обслуживает физических и юридических лиц. «В новом офисе банка частным клиентам доступны моментальный выпуск дебетовых и кредитных карт, оформление вкладов, кредитов наличными, регистрация в Единой биометрической системе и другие банковские продукты и услуги. Для удобства клиентов отделение оснащено электронной очередью, а также предусмотрена возможность назначения встречи и заказа наличных онлайн на сайте банка», — говорится в релизе.

Для юридических лиц предусмотрено расчетно-кассовое обслуживание, зарплатные программы, эквайринг и депозиты.



Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.



Касса работает с 10:00 до 21:30, перерывы: с 14:00 до 14:45, с 17:30 до 17:45.