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​Альфа-Банк подарит квартиру в Москве за покупки по картам

17.01.2022 21:48
3 079
2 Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Альфа-Банк

Клиенты Альфа-Банка смогут получить квартиру в Москве просто за покупки по картам, сообщила пресс-служба кредитной организации. В банке уточнили, что число покупок неограниченно, каждая покупка — шанс выиграть.

Акция продлится по 6 февраля включительно.

«Участвовать в ней могут все клиенты Альфа-Банка, у кого есть карта банка. А если карты нет, то можно оформить бесплатную Альфа-Карту Visa прямо на сайте банка. Победителя ждет квартира рядом с метро «ВДНХ» в уже готовом доме, где рядом есть вся необходимая инфраструктура: школы, детсады, поликлиника. В пяти минутах находится самый большой парк в Москве — Лосиный остров», — говорится в релизе.

Счастливчика объявят 15 февраля в прямом эфире на Youtube-канале и в приложении банка.

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Комментарии

2
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g*******@mail.ru
18.01.2022 10:11
<p>-man-,+1.</p>
<p>Накинули бы всем кэшбек по 1%, тогда было бы похоже на правду))</p>
0

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