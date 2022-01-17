​Альфа-Банк подарит квартиру в Москве за покупки по картам

Клиенты Альфа-Банка смогут получить квартиру в Москве просто за покупки по картам, сообщила пресс-служба кредитной организации. В банке уточнили, что число покупок неограниченно, каждая покупка — шанс выиграть.

Акция продлится по 6 февраля включительно.

«Участвовать в ней могут все клиенты Альфа-Банка, у кого есть карта банка. А если карты нет, то можно оформить бесплатную Альфа-Карту Visa прямо на сайте банка. Победителя ждет квартира рядом с метро «ВДНХ» в уже готовом доме, где рядом есть вся необходимая инфраструктура: школы, детсады, поликлиника. В пяти минутах находится самый большой парк в Москве — Лосиный остров», — говорится в релизе.

Счастливчика объявят 15 февраля в прямом эфире на Youtube-канале и в приложении банка.