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Росстат: первые итоги переписи населения появятся в апреле

17.01.2022 18:14
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Прайм

Первые данные Весроссийской переписи населения будут представлены в апреле 2022 года, в частности, данные по численности населения страны, сообщил журналистам глава Росстата Павел Малков.

Всероссийская перепись прошла в период с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Принять участие в переписи можно было как в традиционном формате, с помощью переписчика, так и в электронном — на портале «Госуслуги».

«Первые данные по итогам переписи появятся в апреле. Такие сроки обозначены в постановлении правительства. В цифровой переписи впервые использовалось много каналов сбора информации — часть данных собиралась через портал госуслуг, часть — через переписчиков, через стационарные переписные участки, административные данные, отдельно — спецконтингент. Кроме того, выверяли численность через операторов мобильной связи. Поэтому вычищать данные алгоритмически непросто», — сказал Малков.

Он отметил, что ведомство в настоящее время сводит полученную информацию воедино. «И, конечно, внутри есть дубли, используются сложные технологии их вычищения. Поэтому мы не будем сейчас торопиться, цифры требуют серьезной проверки», — добавил Малков журналистам.

Ранее ожидалось, что первые итоги переписи будут подведены в январе текущего года, когда планировалось озвучить сведения об общей численности населения страны.

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