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Кабмин внес в Госдуму поправки об индексации пенсий

17.01.2022 20:50
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РИА Новости

Правительство внесло в Государственную думу поправки об индексации пенсий на 8,6% с 1 января. Документ опубликован в думской электронной базе данных.

Норму внесли в правительственный законопроект о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера, уже принятый в первом чтении.

Ранее первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков заявил, что проект поправок об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году планируют принять до конца января. На пленарном заседании в четверг Госдума рассмотрит документ во втором и, возможно, сразу в третьем чтении. По его словам, после индексации в 2022 году средний размер пенсии составит 18 984 рубля.

С 1 января страховые пенсии по старости выросли на 5,9%. В прогнозе Минэкономразвития на прошлый год инфляция значилась на уровне 5,8%, но по факту составила 8,4%. Прогноз министерства брали за основу при принятии бюджета на 2022-й и плановый период 2023—2024 годов.

По последним данным Росстата, реальный размер назначенных пенсий (скорректированных на уровень инфляции) в ноябре прошлого года уменьшился на 2,8% в годовом выражении.

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