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Эксперты прогнозируют рекордный за пять лет рост объемов вкладов

18.01.2022 09:19
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Эксперты прогнозируют рекордный за пять лет рост объемов вкладов
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Ведомости/ТАСС
Источник
РБК

Сбережения россиян на срочных рублевых вкладах в 2022 году могут вырасти на 1,4 трлн рублей, пишет РБК, ссылаясь на прогноз банка ВТБ. По оценкам экспертов, это будет самый заметный прирост депозитной базы российских кредитных организаций за пять лет. Прогнозы о быстром приросте срочных рублевых пассивов банков подтверждают аналитики Moody's, S&P и Альфа-Банка. Эксперты допускают даже более заметное увеличение депозитной базы банков.

В Национальном рейтинговом агентстве ожидают приближения ставок по вкладам к 10% на фоне потенциального поднятия ключевой ставки. Об этом в интервью «Известиям» рассказала генеральный директор НРА Алина Розенцвет.

 10.01.2022 09:22

Как отметил замдиректора группы «Финансовые институты» S&P Роман Рыбалкин, прогноз 1,4 трлн рублей в отношении депозитов «выглядит даже несколько заниженным». По словам старшего кредитного эксперта Moody's Ольги Ульяновой, прирост общего объема средств граждан на срочных вкладах может быть на 7—10%, или на 1,4—2 трлн рублей. Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова оценивает возможный прирост рублевых депозитов россиян в этом году в 1,8—2 трлн рублей.

Как отмечают эксперты ВТБ, рекордный прирост срочных рублевых вкладов в этом году могут обеспечить сразу несколько факторов: общий рост ставок на рынке, девалютизация сбережений, возврат в банки наличности, а также рост зарплат и индексация пенсий. Как отметил управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин, общая депозитная база — примерно 16,5 трлн рублей; учитывая то, что средняя дюрация [длительность] депозитов в России — около полугода, получается, что в первой половине 2022-го все депозитные ставки переоценятся. Он допускает увеличение объема срочных вкладов в российских банках, но сомневается, что рост будет рекордным.

Торможение в сегменте ипотечного кредитования в 2022 году положительно скажется на депозитных остатках, соглашается руководитель отдела анализа банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Илья Ильин. По его словам, меньше сбережений будет уходить на покупку недвижимости и, соответственно, счета эскроу. Нельзя исключать, что ужесточение санкционной риторики может вызвать нервозность среди клиентов, имеющих валютные сбережения, и привести к росту доли рублевых сбережений в структуре депозитной базы, добавила Орлова. В условиях неопределенности, которая грозит в 2022 году, люди будут склонны все-таки оставаться в ликвидности; тренд по перетоку средств из депозитов на накопительные счета еще себя не исчерпал, считает Сусин.

Также фактором неопределенности выступает новый налог на процентные доходы по вкладам от 1 млн рублей, отметил Рыбалкин. Налоговые уведомления вкладчики получат лишь в середине года, что, учитывая сохраняющийся дифференциал между ставками по краткосрочным облигациям и депозитам, может привести к поиску вкладчиками других форм размещения средств, пояснил он. Лидер направления «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие» Александр Бородкин тоже полагает, что уведомления о новом налоге с дохода по вкладам могут повлиять на желание клиентов дальше хранить деньги на депозитах.

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Комментарии

4
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Soers
18.01.2022 12:04
<p>
Также фактором неопределенности выступает новый налог на процентные доходы по вкладам от 1 млн рублей, отметил Рыбалкин.
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<p>Уважаемый Рыбалкин, налог не на вклады от 1 млн рублей, а от 1 млн умноженный на ключевую ставку ЦБ на 1 января отчетного года. То есть, налог на вклады может быть применим и к суммам вклада меньше, чем 1 млн. Многие, кстати, именно так и думают, что вклады облагаются лишь от 1 млн, но это не так и некоторых может ожидать сюрприз, когда начнут приходить осенью налоговые извещения в этом году.</p>
<p>
Лидер направления «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие» Александр Бородкин тоже полагает, что уведомления о новом налоге с дохода по вкладам могут повлиять на желание клиентов дальше хранить деньги на депозитах.
</p>
<p>Именно так. Причем многие уже НЕ хранят деньги на вкладах, потому что с учетом налога на вклады выгода от размещения денег на вкладах околонулевая.</p>
5
Дмитриева
18.01.2022 13:00
<p>" Сбережения россиян на срочных рублевых вкладах в 2022 году могут вырасти ... " </p>
<p></p>
<p>Разве ? Они скорее обесценятся , на них разве купишь больше , чем годом ранее ?  </p>
<p>Давайте увеличим инфляцию ещё процентов на двадцать и суммы на депозитах будут совсем рекордные , причем всего лишь за счет банковских процентов. Никакого реального притока денежных средств нет , как и достижений , которыми можно похвастаться </p>
4
-man-
-man-
18.01.2022 13:20
<p>Экспертам, видимо, этого очень бы хотелось, причем без роста ставок.</p>
0
Ехидна_1
18.01.2022 14:41
<p>"...также рост зарплат и индексация пенсий".</p>
<p>Теперь депозиты точно резко вырастут, пенсии-то подняли аж на 8,6%!</p>
1

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