Эксперты прогнозируют рекордный за пять лет рост объемов вкладов

Сбережения россиян на срочных рублевых вкладах в 2022 году могут вырасти на 1,4 трлн рублей, пишет РБК, ссылаясь на прогноз банка ВТБ. По оценкам экспертов, это будет самый заметный прирост депозитной базы российских кредитных организаций за пять лет. Прогнозы о быстром приросте срочных рублевых пассивов банков подтверждают аналитики Moody's, S&P и Альфа-Банка. Эксперты допускают даже более заметное увеличение депозитной базы банков.

Как отметил замдиректора группы «Финансовые институты» S&P Роман Рыбалкин, прогноз 1,4 трлн рублей в отношении депозитов «выглядит даже несколько заниженным». По словам старшего кредитного эксперта Moody's Ольги Ульяновой, прирост общего объема средств граждан на срочных вкладах может быть на 7—10%, или на 1,4—2 трлн рублей. Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова оценивает возможный прирост рублевых депозитов россиян в этом году в 1,8—2 трлн рублей.

Как отмечают эксперты ВТБ, рекордный прирост срочных рублевых вкладов в этом году могут обеспечить сразу несколько факторов: общий рост ставок на рынке, девалютизация сбережений, возврат в банки наличности, а также рост зарплат и индексация пенсий. Как отметил управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин, общая депозитная база — примерно 16,5 трлн рублей; учитывая то, что средняя дюрация [длительность] депозитов в России — около полугода, получается, что в первой половине 2022-го все депозитные ставки переоценятся. Он допускает увеличение объема срочных вкладов в российских банках, но сомневается, что рост будет рекордным.

Торможение в сегменте ипотечного кредитования в 2022 году положительно скажется на депозитных остатках, соглашается руководитель отдела анализа банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Илья Ильин. По его словам, меньше сбережений будет уходить на покупку недвижимости и, соответственно, счета эскроу. Нельзя исключать, что ужесточение санкционной риторики может вызвать нервозность среди клиентов, имеющих валютные сбережения, и привести к росту доли рублевых сбережений в структуре депозитной базы, добавила Орлова. В условиях неопределенности, которая грозит в 2022 году, люди будут склонны все-таки оставаться в ликвидности; тренд по перетоку средств из депозитов на накопительные счета еще себя не исчерпал, считает Сусин.

Также фактором неопределенности выступает новый налог на процентные доходы по вкладам от 1 млн рублей, отметил Рыбалкин. Налоговые уведомления вкладчики получат лишь в середине года, что, учитывая сохраняющийся дифференциал между ставками по краткосрочным облигациям и депозитам, может привести к поиску вкладчиками других форм размещения средств, пояснил он. Лидер направления «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие» Александр Бородкин тоже полагает, что уведомления о новом налоге с дохода по вкладам могут повлиять на желание клиентов дальше хранить деньги на депозитах.