Экс-совладельцу «Сенежа» добавили обвинение в мошенничестве

Обвинение в рамках второго дела о мошенничестве предъявлено Алексею Кнекову, бывшему совладельцу одного из крупнейших российских производителей краски и средств деревообработки — ГК «Сенеж», пишет «Коммерсант». На этот раз речь идет о незаконном получении бизнесменом 7,3 млн рублей со счетов компании «Сенеж-Препараты» по уже погашенному исполнительному листу.

По данным источников, обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) бывшему совладельцу «Сенежа» было предъявлено накануне новогодних праздников. Мероприятие проводилось в следственной части ОМВД по Даниловскому району столицы, где с мая 2021 года расследуется уголовное дело в отношении бизнесмена. Свою вину Кнеков не признал.

В материалах уголовного дела фигурирует один эпизод, который относится к осени — зиме 2017 года. Так, в 2017-м Кнеков со скандалом покинул ГК «Сенеж», поссорившись со своими бизнес-партнерами Владимиром и Еленой Максимовыми. После этого между совладельцами начались многочисленные судебные тяжбы. В частности, Кнеков требовал от бывших партнеров выплатить дивиденды, которые, по его мнению, ему причитались, на сумму более 25 млн рублей. В свою очередь, Максимовы, отвергая эти претензии, выдвигали встречные требования на сумму, которая вдвое перекрывала иски их бывшего партнера.

Лента новостей Бизнесмен похитил 139 млн рублей с помощью ключей от системы «СберБанк Онлайн» Один из основателей крупного российского производителя краски и средств деревопереработки ГК «Сенеж» Алексей Кнеков и его жена обвиняются в хищении у двух компаний холдинга 139 млн рублей при помощи незаконно полученных им ключей к системе «СберБанк Онлайн», пишет «Коммерсант». Деньги, как считает следствие, тут же выводились на фирмы-однодневки, зарегистрированные по всей стране. 15.11.2021 10:55

После длительных разбирательств сторонами был произведен взаимозачет в части однородных требований. Однако не согласный с таким решением Кнеков, как следует из материалов уголовного дела, разработал план по хищению денег у своей бывшей компании. Причем замысел бизнесмена был весьма рискованным, так как ставка была сделана на подмену исполнительного листа. К решительным действиям, по данным следствия, Кнекова подтолкнуло получение в сентябре 2017 года информации о том, что одно из подразделений его бывшего холдинга — ООО «Сенеж-Дистрибуция» — уступило по договору цессии права на требование с него 27,3 млн рублей еще одной компании, входящей в ГК, — ООО «Сенеж-Препараты» (СП). Бизнесмен, по материалам дела, «будучи осведомленным» о произведенном недавно погашении долга перед ним со стороны СП, решил воспользоваться сложившейся ситуацией. Реализуя свой план, к 15 ноября 2017 года предприниматель получил в Арбитражном суде Москвы ранее уже погашенный исполнительный лист ФС-021353121. Он был выписан по другому делу, однако в нем фигурировала аналогичная сумма — 27,3 млн рублей, при этом ответчиком значилось ООО «Сенеж-Препараты». Имея лист на руках, считает следствие, и руководствуясь мотивом «личной корыстной заинтересованности», Алексей Кнеков вскоре обратился с заявлением о списании денег со счета компании в одном из филиалов банка «Открытие». К заявлению он приложил исполнительный лист. В результате спустя неделю банк списал 7,3 млн рублей, которые на тот момент находились на расчетном счете СП, перечислив их на личный счет Кнекова, открытый в том же банковском филиале.

Это уже второе дело, в рамках которого Кнекову было предъявлено обвинение в хищении денег компаний «Сенежа». Ранее бизнесмену и его жене Ольге Кнековой инкриминировали хищение у двух компаний 139 млн рублей. Деньги, как полагает следствие, похищались предпринимателем при помощи незаконно полученных им ключей к системе «Сбербанк Онлайн» и тут же выводились на фирмы-однодневки, зарегистрированные по всей стране. При этом Ольга Кнекова, говорится в материалах дела, формировала платежки, по которым деньги выводились со счетов. В обоих случаях потерпевшей стороной является компания «Сенеж-Препараты». Ее генеральный директор Дмитрий Студенов, помогавший экс-совладельцу похищать деньги, заключил досудебное соглашение и активно сотрудничает со следствием.