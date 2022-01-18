​Названы требования к арендному жилью в регионах России

Наличие мебели, ремонта и стиральной машины — главные требования, которые предъявляют семьи арендаторов в регионах России к съемному жилью. Об этом говорится в совместном исследовании «ДОМ.РФ» и ВЦИОМ, проведенном в крупных региональных центрах — Владивостоке, Казани, Красноярске, Новосибирске и Сочи.



За обязательное наличие стиральной машины высказались более 70% семей, а в пользу мебели и ремонта — около 60%. В число требований к арендному жилью также вошли: кухня со встроенной техникой, кондиционер, подключение к быстрому и качественному Интернету. При этом арендаторы готовы снимать квартиру без посудомоечной машины, консьержа, кладовой/гардеробной, охраняемой территории, если стоимость аренды будет ниже.

Для большинства арендаторов — более 60% — важно наличие продуктового магазина на первом этаже дома, в котором они снимают жилье. На втором месте по значимости — наличие аптеки, на третьем — банкомата (отделения банка).