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​Названы требования к арендному жилью в регионах России

18.01.2022 21:09
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1 Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Наличие мебели, ремонта и стиральной машины — главные требования, которые предъявляют семьи арендаторов в регионах России к съемному жилью. Об этом говорится в совместном исследовании «ДОМ.РФ» и ВЦИОМ, проведенном в крупных региональных центрах — Владивостоке, Казани, Красноярске, Новосибирске и Сочи.

За обязательное наличие стиральной машины высказались более 70% семей, а в пользу мебели и ремонта — около 60%. В число требований к арендному жилью также вошли: кухня со встроенной техникой, кондиционер, подключение к быстрому и качественному Интернету. При этом арендаторы готовы снимать квартиру без посудомоечной машины, консьержа, кладовой/гардеробной, охраняемой территории, если стоимость аренды будет ниже.

Для большинства арендаторов — более 60% — важно наличие продуктового магазина на первом этаже дома, в котором они снимают жилье. На втором месте по значимости — наличие аптеки, на третьем — банкомата (отделения банка).

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Комментарии

1
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29041953
18.01.2022 21:17
<p>а готовы они платить за это и за вид из окна?????</p>
2

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