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В Fitch не видят фундаментальных причин для устойчивого роста цены на нефть

18.01.2022 13:06
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ТАСС

Фундаментальных причин для устойчивого роста нефтяных котировок сейчас нет, дальнейшее подорожание нефти может негативно отразиться на спросе и на экономическом росте. Такое мнение высказал ТАСС старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Стоимость фьючерса нефти Brent на лондонской бирже ICE 18 января преодолела отметку в 88 долларов за баррель впервые с октября 2014 года. В то же время цена российской экспортной нефти Urals в Европе поднялась выше 86 долларов за баррель также впервые с октября 2014 года.

«Мы считаем, что фундаментальных причин для устойчивого роста котировок сейчас нет, большинство производителей генерируют положительный свободный денежный поток при цене 60 долларов и выше. Если цены продолжат расти, это может сказаться на спросе и негативно повлиять на экономический рост», — сказал он.

Как считает Маринченко, нефтяной рынок выглядит сейчас перегретым. Отчасти это обусловлено низкой вероятностью введения новых серьезных локдаунов из-за коронавируса, считает эксперт. При этом спрос на нефть может довольно скоро достичь допандемического уровня, добавил он. «Атака беспилотника на Абу-Даби также могла внести свой вклад в рост котировок», — допустил Маринченко.

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