Кремль не планирует вводить общероссийский локдаун из-за «омикрона»

Руководство РФ не собирается вводить на федеральном уровне строгие карантинные меры. Как передает РБК, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Введение локдаунов на федеральном уровне не обсуждается», — сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что необходимые решения в регионах по борьбе с COVID принимают губернаторы и главы субъектов РФ.

В последний раз общенациональные решения по борьбе с COVID принимались осенью 2021 года. Тогда президент Владимир Путин своим указом объявил нерабочими днями период с 30 октября по 7 ноября. При этом регионы получили право как раньше начинать этот период, так и позже из него выходить.

По мнению заместителя директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, процесс проникновения штамма коронавируса «омикрон» в регионы России будет быстрым. «От двух недель. Быстро, потому что каникулы завершились тем, что к нам из 20 стран привезли «омикрон», — пояснил специалист.

Горелов также отметил, что заграница перестала быть ключевым источником распространения инфекции, поскольку новый штамм активно циркулирует в России и появился в популяции. По словам эпидемиолога, омикрон-штамм постепенно вытесняет «дельту» в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, в то время как за Уралом ситуация «несколько иная». В связи с большей заразностью нового штамма Горелов ожидает шестизначных чисел по заболеваемости в сутки.

К 17 января омикрон-штамм выявили еще в десяти регионах России. Первые случаи заражения «омикроном» зарегистрировали в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии, Дагестане, Хакасии, Бурятии, Челябинской, Новгородской, Самарской областях, в Крыму и Севастополе.



По модели, которую просчитали специалисты Университета Вашингтона, пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России может прийтись на конец января — начало февраля. По их расчетам, в первые дни февраля число случаев заражения будет превышать 80 тыс. в сутки. Максимальный показатель — 85,8 тыс. — придется на 4 февраля, ожидают они. Впоследствии число ежедневно регистрируемых случаев пойдет на спад и к концу февраля опустится до 30 тыс.