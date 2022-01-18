Володин: главными вызовами для России сегодня остаются пандемия и бедность

Главными вызовами для России сегодня остаются пандемия и бедность, поэтому законодательные инициативы по решению этих вопросов должны рассматриваться в приоритетном порядке, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на открытии весенней сессии Госдумы.

«Главными вызовами сегодня остаются пандемия и бедность. Правильно, чтобы законодательные инициативы по решению этих вопросов рассматривались в приоритетном порядке. Нам необходимо эту работу организовать на системной основе», — сказал Володин.

Парламентарий подчеркнул, что сессия будет насыщенной. «На рассмотрении в Государственной думе 1 136 законопроектов. Из них 295 приняты в первом чтении, три — во втором, на стадии подготовки — 838. Наш приоритет — принятие законов по улучшению жизни граждан, развитию экономики, защите суверенитета страны, реализация послания президента Федеральному Собранию», — добавил он.

Лента новостей Володин заявил о необходимости повышения эффективности управления и расходования бюджетного рубля Председатель Государственной думы Вячеслав Володин на пленарном заседании заявил о необходимости повышения эффективности управления и расходования бюджетного рубля, подчеркнув, что такую необходимость показала работа над отчетом об исполнении бюджета 2020 года. 19.10.2021 16:10

Также спикер Госдумы отметил, что, как показала практика, по принципиально важным вопросам палата выходит на консолидированные решения — из принятых в осеннюю сессию 146 законов 60% были поддержаны всеми фракциями.

Кроме этого, по его словам, правильно будет поддерживать и развивать форматы, показывающие свою эффективность, это касается рабочих групп, созданных под целевые задачи, такие как: обеспечение жильем детей-сирот, совершенствование системы оплаты труда, снижение цен, защита прав участников долевого строительства, обращение криптовалют и другие. «Под председательством заместителей председателя Госдумы такие рабочие группы созданы в количестве одиннадцати, поэтому правильно, чтобы мы с вами это как можно быстрее организовали и был результат», — уточнил Володин.