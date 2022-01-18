ЦБ начинает очередную весеннюю сессию онлайн-уроков финансовой грамотности

Банк России запускает очередную весеннюю сессию онлайн-уроков финансовой грамотности, сообщает пресс-служба регулятора. Серия вебинаров для школ, колледжей, школ-интернатов и детских домов стартует 20 января и продлится до 22 апреля 2022 года. Онлайн-уроки охватывают 18 тем разного уровня сложности — от правил безопасности в киберпространстве до основ предпринимательства и инвестирования.

На занятиях, в частности, можно будет узнать о вкладах, кредитах, различных финансовых инструментах, страховании, инфляции, преимуществах владения и безопасном использовании банковской карты. Лекторы — эксперты Банка России и представители финансовых организаций.

Подключиться к онлайн-урокам можно как группой (классом), так и индивидуально из дома. В первом случае преподаватель регистрирует группу и вместе с учениками участвует в занятии. Чтобы послушать его из дома, учащимся нужно самостоятельно зарегистрироваться на сайте проекта.

Продолжительность урока — 45 минут. Эфиры проходят по будням с 3:00 до 19:00 мск. Это позволяет включить онлайн-уроки в сетку школьного расписания и программы дополнительного образования во всех регионах, от Калининградской области до Камчатки, уточняет регулятор.

В 2021 году к онлайн-урокам финансовой грамотности Банка России присоединились около 25 тыс. учреждений образования, занятия собрали более 4,76 млн просмотров.

Среди прочего сообщается, что закрепить материал и узнать что-то новое поможет еще один проект Банка России — «Игры по финансовой грамотности». На его сайте можно скачать готовые комплекты материалов для игр, затем их нужно распечатать и начать играть.