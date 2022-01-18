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СберБанк начал тестировать сотрудников на «омикрон»

18.01.2022 17:38
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
СберБанк

СберБанк начал проводить ПЦР-тестирование сотрудников на омикрон-штамм коронавируса. Об этом во вторник сообщили в кредитной организации.

«Сбер» одним из первых ввел ПЦР-тестирование, определяющее не только наличие COVID, но и тип носителя. Первые результаты тестирования показали, что штамм «омикрон» выявляется в среднем у 80% положительных ПЦР-тестов», — рассказали в банке.

В этой связи «Сбер» усиливает меры безопасности для сотрудников, находящихся в офисе: в частности, несмотря на высокий уровень коллективного иммунитета команды (95%), в Московском регионе вводится обязательное ПЦР-тестирование не реже одного раза в семь дней вне зависимости от того, был ли сотрудник вакцинирован.

Также «Сбер» рассматривает возможность отправить на удаленный режим работы большее число сотрудников, указано в сообщении. Напомним, на прошлой неделе глава СберБанка Герман Греф объявил, что с понедельника, 17 января, половина сотрудников банка будет переведена на удаленный режим работы.

«Усиление комплекса защитных мер — вынужденная необходимость. Постоянный контроль здоровья команды «Сбера» позволяет оперативно выявлять очаги возникновения COVID-19 и уменьшать вероятность распространения инфекции», — комментирует заместитель председателя правления СберБанка Станислав Кузнецов.

Работодателям следует максимально перевести персонал на дистанционную работу — там, где это возможно и не мешает производственному процессу. С таким призывом, как следует из материалов на сайте Кабмина, обратился премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России.

 18.01.2022 16:58

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Мария Александрова

Эксперт службы заботы о клиентах
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