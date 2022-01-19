ЦБ изучает проведение платежей между физлицами в криптообменниках

В конце прошлого года ЦБ направил банкам запросы относительно сотрудничества с криптообменниками в части проведения платежей между гражданами (Р2Р), в том числе на карты подставных лиц, пишет «Коммерсант». В запросах в зависимости от банка фигурировали обменники из списка: btc-obmennik.com, cleanbtc.ru, 100bitcoins.com, ultrachange.biz, 1wn.kz, cryptex24.com/ru/, openchange.cash, xchange.cash, vexel.com, betatransfer.org.

На этих сайтах среди партнеров названы, например, СберБанк, ВТБ, Тинькофф Банк, Western Union, WebMoney, «Золотая корона». Как отметили в последней, правила «Золотой короны» запрещают любые операции, связанные с предпринимательской деятельностью, в том числе торговлю криптовалютой. Все приведенные сайты не имеют никакого отношения к WebMoney, подобные обменники там вносят в список опасных сайтов, утверждают в организации. Криптообменник Vexel.com сообщил, что платформа работает исключительно в рамках правового поля и руководствуется последней редакцией рекомендаций, разработанных группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Платформа, подчеркнули там, не оказывает услуги по Р2Р-переводам.

Как пояснили в ЦБ, «криптовалютные обменники в сети Интернет, оказывающие услуги гражданам по покупке и продаже криптовалюты, не регистрируют свою деятельность и не несут финансовых обязательств перед физическими лицами». Сделки заключаются анонимно, без изучения целей совершения операций и источников денежных средств для оценки рисков отмывания и финансирования терроризма (ПОД/ФТ). По данным регулятора, платежи обменники принимают «не на свои расчетные счета, а на подконтрольные им банковские карты и электронные кошельки, зачастую оформленные на подставных физических лиц», что «создает риски потери денег гражданами и их вовлечения в мошеннические схемы».

Лента новостей ЦБ намерен утвердить правила обращения криптовалют в России через законодательство Банк России намерен законодательно утвердить правила обращения криптовалют. Как передает ТАСС, об этом рассказал журналистам в Госдуме заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин. 20.12.2021 17:38

По словам исполнительного директора Национальной платежной ассоциации Марии Михайловой, банки отслеживают сайты криптообменников, на которых без «всякого согласования» размещаются логотипы и названия кредитных организаций, платежных систем, операторов связи, которые «как бы участвуют в обменных операциях». Как отметила Михайлова, без правовой ясности кредитные организации при всем своем желании и огромных инвестициях в ПОД/ФТ не смогут справиться с задачей блокирования переводов.

Криптообменники де-юре не запрещены законом, уточнил директор компании «Юридические и финансовые креативные решения» Юрий Брисов. По словам партнера Guskov & Associates Александра Гуськова, криптообменный бизнес станет прозрачным, если с ним начнут работать банки, а это произойдет, когда будет понятное регулирование отрасли и ЦБ смягчит свое отношение к криптобизнесу.