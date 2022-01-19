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В России спрогнозировали удорожание проезда по платным дорогам

19.01.2022 09:18
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Источник
ТАСС
Темы
РГС Банк

Километр реконструированных платных дорог в России, вероятнее всего, подорожает на 1 рубль в ближайшие три-четыре года, километр дорог, построенных с нуля, — более чем на 2 рубля. К такому выводу пришли эксперты цифровой платформы РГС Банка по покупке и продаже автомобилей «Банкавто», оценив инициативы Минтранса РФ по повышению максимальной границы тарифов на платных дорогах до европейского уровня, передает ТАСС.

«В кратковременной перспективе нас ждет подорожание, даже если инициативу Минтранса РФ оставят без внимания. Потом к этому вопросу будут возвращаться. В ближайшие три-четыре года цена километра для реконструированных платных трасс, по нашим оценкам, вырастет в пределах половины от заявленной ведомством разрешенной прибавки, то есть примерно на 1 рубль. Дороги, построенные с нуля, прибавят [в цене] более 2 рублей», — указывают эксперты «Банкавто».

В числе основных причин они называют инфляцию и сильное подорожание строительных материалов, вследствие чего значительно выросли бюджеты всех новых строек.

Отмечается, что повышение цен может дать обратный результат. Сборы могут не вырасти, а упасть пропорционально количеству отказавшихся от ставшей дорогой дороги.

«Не стоит забывать об уровне платежеспособности автовладельцев в нашей стране, а также о риске транспортного коллапса, который быстро затянет пробками все альтернативные платным маршруты», — предупреждают эксперты.

В конце октября Минтранс РФ предложил повысить максимальный тариф на проезд легковых машин по новым платным дорогам с 3,65 до 8 рублей за километр, по уже действующим — до 5 рублей. Также значительно предлагалось увеличить тарифы для грузовиков и автобусов. В проекте документа отмечалось, что средний тариф на проезд по платным федеральным автодорогам в РФ (2,65 рубля за километр) ниже значения среднего тарифа в европейских странах с дорогами при аналогичном качестве покрытия.

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