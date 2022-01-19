SuperJob: еще 11% компаний отправят работников на «удаленку» из-за «омикрона»

«Омикрон» изменит рабочие процессы в одной из девяти российских компаний — из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки там уже перевели или планируют перевести персонал на «удаленку». При этом сейчас удаленные сотрудники уже есть в трех из десяти организаций, и это на треть меньше, чем в октябре, когда бушевала «дельта», выяснил сервис SuperJob. В опросе приняли участие 1 тыс. работодателей из всех федеральных округов РФ.

Так, 11% российских компаний отправили или планируют в ближайшее время отправить персонал на «удаленку» в связи с распространением «омикрона». В Москве таких работодателей больше, чем в среднем по стране (14%), а в Санкт-Петербурге — меньше (4%). Каждый третий менеджер по персоналу (32%) сообщил, что в их организации все желающие и те, у кого есть медицинские показания, переведены на дистанционный режим работы еще до прихода нового штамма коронавируса. Такая ситуация в наибольшей степени свойственна столице (41%).

Сегодня удаленные сотрудники имеются в 31% организаций. Это на треть меньше, чем во второй половине октября 2021-го, когда Россия столкнулась с предыдущим ковидным штаммом — так называемой «дельтой», однако больше, чем в сентябре. Чаще всего на «удаленку» отправляют в столице (о наличии в штате таких работников сообщили 47% московских работодателей), тогда как в регионах это практикуют реже (21%).



SuperJob также выяснил, в каких областях заняты сотрудники, работающие дистанционно из-за пандемии COVID-19. Чаще всего это информационные технологии (об этом сообщили 22% работодателей), управление персоналом и рекрутинг (21%), продажи (17%). 16% предприятий и организаций перевели на «удаленку» весь офисный штат. Чуть реже респонденты упоминали бухгалтерию и финансы (13%), закупки и снабжение (11%). О том, что удаленные работники трудятся в кол-центре, сообщили 9% компаний, в инженерно-технических службах — 8%, в области дизайна и документооборота — по 5%, в сферах логистики, маркетинга, экономики и юриспруденции — по 3%. Еще 18% работодателей рассказали, что в их компании на «дистант» выведены другие функции, например аналитика, PR, редактура, бронирование туров, страхование, сметное дело.