Российские индексы перешли к росту, рубль остается в небольшом минусе в начале основных торгов

Российские фондовые индексы повышаются в начале основных торгов среды после обвала накануне, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи, начавший сегодняшние торги в минусе (на отметке 3 289,63 пункта после 3 328,94 на закрытии предыдущих торгов) и заметно снижавшийся в ходе утренней сессии, к 10:11 мск прибавил 0,74% и составил 3 353,42 пункта. Индекс РТС начал основные торги в «красной зоне» (на уровне 1 342,07 против 1 367,45 пункта на предыдущем закрытии), но к вышеуказанному времени поднялся на 0,38%, до 1 372,58 пункта.

К 10:20 рост ускорился до 1,44% по индексу Мосбиржи и 1,1% по индексу РТС, значения индикаторов составляют 3 376,84 и 1 382,47 соответственно.

Между тем главный аналитик ПСБ Владимир Соловьев перед началом основных торгов предупредил, что «сегодня распродажи на российском рынке могут сохраниться, а индекс Мосбиржи приблизится к уровню 3 250 пунктов, который может стать для него локальной поддержкой».



«По состоянию на утро среды мировые рынки продолжают находиться под давлением, — отметил он. — Ключевые азиатские индексы снижаются во главе с рынком Японии. Фьючерсы на американские и европейские индексы продолжают падать, хотя цена на нефть подрастает <…>. Сегодня участники рынка будут следить за финансовыми отчетами американских корпораций <…>. Полагаем, что пессимизм на мировых рынках сегодня может сохраниться».

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова также прогнозировала, что «в начале основной сессии российские фондовые индексы вновь выйдут в минус, продолжая отыгрывать санкционные риски, хотя геополитический фон в целом можно назвать прежним. В России все еще ожидают от НАТО письменного ответа на предложения по безопасности в Европе, а в банковском секторе продолжаются наиболее сильные продажи в условиях страхов новых ограничений прежде всего против крупнейших представителей отрасли. Зарубежные площадки тем временем находятся под давлением ожиданий более жестких денежно-кредитных условий и распродаж в высокотехнологичном секторе».



Рубль в начале основных торгов остается в небольшом минусе. На 10:13 курс доллара расчетами «завтра» составил около 76,96 рубля (плюс 4 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 87,21 рубля (плюс 10 копеек). Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 76,86—77,17 рубля за доллар и 87,09—87,41 рубля за евро.



«Драйвер геополитики негативно влияет на поведение рубля — настолько, что повышение цен на нефть остается второстепенным фактором», — комментирует старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.



«На утро среды формируется слабонегативный фон для национальной валюты: фьючерсы на индексы развитых рынков продолжают корректироваться, большинство валют стран развивающихся рынков так же, как и вчера, пребывают под давлением. Впрочем, нефтяной рынок вновь торгуется в плюсе, смягчая давление на рубль», — констатирует главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

«По нашему мнению, несмотря на заметное расхождение фундаментальной стоимости доллара (в районе 73 рублей) и нынешнего курса, пара доллар/рубль может протестировать 77,5 рубля в ходе сегодняшних торгов. Краткосрочно потенциал развития укрепления доллара пока выглядит ограниченным в отсутствие новых внешних шоков», — пишет эксперт.

