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Компания «Роснано» подписала первое соглашение по долговым обязательствам с крупнейшим кредитором

19.01.2022 12:18
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Источник
ТАСС
Темы
Совкомбанк

Компания «Роснано» заключила первое соглашение по долговым обязательствам с крупнейшим кредитором — Совкомбанком, передает ТАСС со ссылкой на сообщение «Роснано». Документы были подписаны 30 декабря 2021 года и предусматривают досрочное погашение кредита в размере 15 млрд рублей, а также ретроспективный перерасчет процентной ставки по кредиту.

«Возможность исполнения договоренностей обеспечена успешным завершением 2021 года — выход из половины исторического портфеля сформировал необходимый уровень ликвидности», — поясняется в сообщении.

В компании отмечают, что соглашение стало первым и важным шагом в решении системной проблемы, когда развитие венчурных проектов ранее осуществлялось за счет заемного финансирования. В результате банки-кредиторы получили порядка 126 млрд рублей начисленных процентов по обеспеченным государственными гарантиями кредитам, что сравнимо с объемом исторических инвестиций компании.

Компания «Роснано» 19 ноября 2021 года провела закрытую встречу с кредиторами и крупнейшими держателями ее облигаций. По итогам встречи на официальном сайте компании был размещен пресс-релиз, из которого следовало, что «обсуждались финансовые результаты деятельности общества и возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов». Банк России заявил об отсутствии системных рисков в ситуации с долгом компании.

Проблема с долгами «Роснано» непростая, но компания является в целом жизнеспособной и должна сама спокойно разбираться с банками по долгам, для этого у руководства есть карт-бланш. При этом госгарантии по займам «Роснано» должны исполняться. Об этом, как передает ТАСС, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

 23.12.2021 18:54

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