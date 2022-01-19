Бенефициара группы «КьюБиЭф» Романа Шпакова объявили в международный розыск

В международной базе разыскиваемых по линии Интерпола появилась фамилия бенефициара финансовой группы «КьюБиЭФ» Романа Шпакова, пишет «Коммерсант». Следствие считает его организатором пирамиды, которая под видом инвестирования денег вкладчиков в серьезные финансовые портфели могла похитить у них около 5—7 млрд рублей.

Фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 33-летний бенефициар инвестиционной компании «КьюБиЭФ» Роман Шпаков стал в конце мая 2021 года. Тогда в рамках масштабной спецоперации с участием ГУЭБиПК МВД, столичного УФСБ при поддержке спецназа в Москве и Санкт-Петербурге было проведено более 30 обысков, в том числе и в головном офисе «КьюБиЭФ», занимавшем несколько этажей в комплексе «Город столиц» в «Москва-Сити» (Пресненская набережная, 8, строение 1).

Первыми оперативники задержали 30-летнего соучредителя «КьюБиЭФ», ранее возглавлявшего кипрский филиал компании, Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву. Обоих по ходатайству следственного департамента МВД Тверской райсуд Москвы отправил в СИЗО. Еще один фигурант, директор филиальной сети компании Владимир Пахомов, оказался под домашним арестом. Шпаков к тому времени уже находился за границей, куда перебрался, как только узнал об интересе правоохранителей к его финансовой группе.

27 сентября прошлого года все тот же Тверской райсуд санкционировал заочный арест предполагаемого организатора многомиллиардной аферы. На днях фамилия Романа Шпакова появилась в международной базе разыскиваемых по линии Интерпола. При этом до недавнего времени основатель «КьюБиЭФ» проживал в ОАЭ. Однако вскоре после заочного ареста перебрался в Лондон, где у него якобы имеется недвижимость. По всей видимости, бизнесмен рассчитывает, что в отличие от Эмиратов из Великобритании в случае задержания инициатору розыска его не выдадут.

В ходе расследования было установлено, что денежные средства граждан привлекались компанией под видом инвестирования в серьезные финансовые портфели в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Тюменской, Мурманской областях, а также в Башкирии и Татарстане.

Клиентов менеджеры «КьюБиЭФ» завлекали возможностью заработать на инвестировании около 20%. Для поддержания реноме фирмы некоторым из них дивиденды и правда выплачивали, но исключительно за счет средств последующих вкладчиков. При этом практически все, кто доверился команде Шпакова, были уверены, что их деньги работают и приносят прибыль, поскольку менеджеры присылали им на электронную почту вымышленные ежемесячные и ежеквартальные отчеты.

Проблемы у инвесторов начинались при попытке вывести свои деньги из «КьюБиЭФ». Клиентам в этом отказывали под разными предлогами, а когда аргументы иссякали, то на телефонные звонки просто переставали отвечать. Следствие установило, что все денежные средства инвесторов оказывались на счетах компаний QCCI LTD (Кипр), Simtelligence (Гонконг) и White Lake ltd (Каймановы Острова), откуда в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов, аффилированных с участниками группы. Ими предполагаемые организаторы пирамиды распоряжались по собственному усмотрению, вкладывая в покупку дорогостоящих автомобилей и недвижимости, акций и пр.