Совкомбанк внес изменения в депозитную линейку

Совкомбанк внес ряд изменений в депозитную линейку. Корректировки, актуальные с 18 января, касаются вкладов «Оптимальный» и «Волшебная зима с «Халвой», уточняется в сообщении на сайте банка.

Так, с указанной даты для вклада «Оптимальный» на срок три года ставка выросла до 10% годовых. Уточним, что этот депозит также можно открыть на полгода под 8,4% годовых. Минимальная сумма составляет 50 тыс. рублей.

«Заканчивает свое действие вклад «Волшебная зима с «Халвой» на три года (пролонгация на условиях вклада «Рекордный процент» сроком один год)», — сообщили также в банке.

Таким образом, вклад «Волшебная зима с «Халвой» привлекается сейчас на два месяца, полгода и год под 7,4%, 7,8% и 8% годовых соответственно (при соблюдении условий регулярного оборота по карте «Халва» ставки полугодовому и годовому вкладам составят 8,8% и 9%, свидетельствует информация на сайте банка). Минимальная сумма также составляет 50 тыс. рублей.



Для вклада «Рекордный процент» с аналогичной минимальной суммой, доступного только при пролонгации, для срока один год на сайте Совкомбанка указаны ставки 7,5% и 8,5% — последняя действует при расчетах картой «Халва».

Отметим, что по итогам последнего повышения ставок банка в конце декабря ставка по вкладу «Волшебная зима с «Халвой» при размещении средств на три года достигала 8,7% годовых, а при выполнении требований регулярного оборота по карте «Халва» (совершении не менее чем пяти покупок в месяц на общую сумму от 10 тыс. рублей или от 5 тыс. по карте «Социальная Халва») — 9,7%. По вкладу «Оптимальный» ставка составляла на тот момент для срока три года (он тогда только был введен) 9,7% годовых.