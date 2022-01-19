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Совкомбанк внес изменения в депозитную линейку

19.01.2022 14:44
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Совкомбанк

Совкомбанк внес ряд изменений в депозитную линейку. Корректировки, актуальные с 18 января, касаются вкладов «Оптимальный» и «Волшебная зима с «Халвой», уточняется в сообщении на сайте банка.

Так, с указанной даты для вклада «Оптимальный» на срок три года ставка выросла до 10% годовых. Уточним, что этот депозит также можно открыть на полгода под 8,4% годовых. Минимальная сумма составляет 50 тыс. рублей.

«Заканчивает свое действие вклад «Волшебная зима с «Халвой» на три года (пролонгация на условиях вклада «Рекордный процент» сроком один год)», — сообщили также в банке.

Таким образом, вклад «Волшебная зима с «Халвой» привлекается сейчас на два месяца, полгода и год под 7,4%, 7,8% и 8% годовых соответственно (при соблюдении условий регулярного оборота по карте «Халва» ставки полугодовому и годовому вкладам составят 8,8% и 9%, свидетельствует информация на сайте банка). Минимальная сумма также составляет 50 тыс. рублей.

Для вклада «Рекордный процент» с аналогичной минимальной суммой, доступного только при пролонгации, для срока один год на сайте Совкомбанка указаны ставки 7,5% и 8,5% — последняя действует при расчетах картой «Халва».

Отметим, что по итогам последнего повышения ставок банка в конце декабря ставка по вкладу «Волшебная зима с «Халвой» при размещении средств на три года достигала 8,7% годовых, а при выполнении требований регулярного оборота по карте «Халва» (совершении не менее чем пяти покупок в месяц на общую сумму от 10 тыс. рублей или от 5 тыс. по карте «Социальная Халва») — 9,7%. По вкладу «Оптимальный» ставка составляла на тот момент для срока три года (он тогда только был введен) 9,7% годовых.

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Комментарии

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user6392555
20.01.2022 18:00
<p>Это ж какой надо быть непрофессионалкой в Банки ру, чтоб написать такую большую заметку и не слова не сказать о начислении %, в конце или ежемесячно!!!!! Польза от заметки 0 %!!!!!</p>
0
asyash
20.01.2022 18:28
<p>user6392555, Дополнительные детали, не охваченные в материале, легко можно посмотреть по ссылкам на продукты😉</p>
0

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