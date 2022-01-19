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Песков назвал неприемлемым уровень инфляции в России

19.01.2022 18:11
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Источник
ТАСС

Текущий уровень инфляции в России является неприемлемым, и власти принимают энергичные меры по возвращению этого показателя к целевым значениям, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Существует основополагающая задача по поддержанию микро- и макростабильности в экономике, с этой задачей и правительство, и наш мегарегулятор справляются», — сказал представитель Кремля, комментируя ситуацию в экономике. По его словам, на нее давят «внешние и внутренние факторы, прежде всего инфляционные, которые привели инфляцию» к нынешним показателям.

«Ни для кого этот уровень не является приемлемым, поэтому принимаются энергичные меры для того, чтобы минимизировать негативное влияние этих давящих факторов, и для возвращения инфляции к целевым показателям», — сказал Песков.

Говоря о курсе рубля, пресс-секретарь президента отметил, что есть волатильность и негативные факторы, которые оказывают влияние на национальную валюту.

«В этом как раз и заключается ежедневная скрупулезная и очень ответственная работа правительства и Центробанка по поддержанию макроэкономической стабильности», — заключил представитель Кремля.

Инфляция в России в 2021 году, по окончательным данным Росстата, составила 8,39% при целевом уровне в 4%.

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Комментарии

6
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sles
19.01.2022 18:27
<p>Подорожало всё раза в полтора, инфляция 8%.</p>
<p>Подорожает еще в полтора- скажут что 4%.</p>
<p>Вот и все меры.</p>
8
Steven Cohen
Steven Cohen
19.01.2022 19:50
<p>Если инфляция неприемлема то логично что и те профнепригодные кто создал нам такую инфляцию тоже неприемлемы </p>
5
Big Testi
19.01.2022 20:04
<p>Именно поэтому мы пугаем всех войнушкой , и рубль вместе с акциями летит на дно . Ах да , и ещё скупаем валюту рекордными обьемами , справедливая цена рубля при такой нефти 60рублей.</p>
2
ugor
ugor
19.01.2022 21:11
<p>Кто такой Песков? Он президент или премьер?</p>
3
geokis
geokis
20.01.2022 08:43
<p>ugor, "пургомёт"</p>
0

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