Песков назвал неприемлемым уровень инфляции в России

Текущий уровень инфляции в России является неприемлемым, и власти принимают энергичные меры по возвращению этого показателя к целевым значениям, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Существует основополагающая задача по поддержанию микро- и макростабильности в экономике, с этой задачей и правительство, и наш мегарегулятор справляются», — сказал представитель Кремля, комментируя ситуацию в экономике. По его словам, на нее давят «внешние и внутренние факторы, прежде всего инфляционные, которые привели инфляцию» к нынешним показателям.

«Ни для кого этот уровень не является приемлемым, поэтому принимаются энергичные меры для того, чтобы минимизировать негативное влияние этих давящих факторов, и для возвращения инфляции к целевым показателям», — сказал Песков.

Говоря о курсе рубля, пресс-секретарь президента отметил, что есть волатильность и негативные факторы, которые оказывают влияние на национальную валюту.

«В этом как раз и заключается ежедневная скрупулезная и очень ответственная работа правительства и Центробанка по поддержанию макроэкономической стабильности», — заключил представитель Кремля.

Инфляция в России в 2021 году, по окончательным данным Росстата, составила 8,39% при целевом уровне в 4%.