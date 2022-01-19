СДМ-Банк запустил сервис бесконтактных платежей Samsung Pay для держателей карт «Мир»

СДМ-Банк запустил Samsung Pay для держателей карт «Мир». Как поясняет пресс-служба кредитной организации, это удобный платежный инструмент, с помощью которого владельцы смартфонов Samsung, поддерживающих сервис, могут оплачивать покупки на любых терминалах, где принимаются платежи по бесконтактным банковским картам. Благодаря Samsung Pay можно оставаться платежеспособным, даже оставив свою банковскую карту дома.

«Для того чтобы подключить карту «Мир» к сервису, необходимо войти в приложение Samsung Pay на смартфоне Samsung, нажать «Добавить карту» и пройти проверку по СМС-коду от СДМ-Банка. Пользоваться сервисом просто: для оплаты покупок в магазинах достаточно выбрать карту в Samsung Pay, затем приложить смартфон задней панелью к терминалу и подтвердить операцию. С помощью Samsung Pay можно совершать быстрые и безопасные покупки в ресторанах, кофейнях и других местах», — говорится в релизе.

В банке напоминают, что в Samsung Pay реализована надежная трехуровневая защита для обеспечения безопасности платежных операций по карте. Каждую трансакцию необходимо подтвердить отпечатком пальца или ПИН-кодом приложения, помимо этого задействуется уникальный одноразовый динамический код безопасности.

Кроме того, когда клиент добавляет карту в Samsung Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Samsung. Вместо этого присваивается уникальный цифровой токен, который создается и шифруется платежной системой «Мир» и безопасно хранится на устройстве. Защиту платежных данных обеспечивает встроенная система Samsung KNOX, работа которой не зависит от работы ОС устройства.

Доступ к сервису предоставляется бесплатно.