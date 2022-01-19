ВШЭ: сбор всей возможной информации о заемщиках повышает риски невозврата кредитов

Сбор всей возможной информации о заемщиках не всегда позволяет снизить риски банковского сектора, считают экономисты из Высшей школы экономики. Они пришли к выводу, что иногда больше не значит лучше: наращивание объема данных до определенной степени, наоборот, повышает риски невозврата кредитов.



Эксперты замечают, что, принимая решение о том, выдавать кредит или нет и на каких условиях, банки стараются собрать максимум информации о клиенте. Предполагается, что чем больше данных будет в распоряжении аналитиков или алгоритма, тем точнее они смогут оценить, способен клиент вернуть долг или нет. Источником такой информации для банка служит среди прочего кредитная история: сведения о ранее взятых кредитах, их суммах и своевременности внесения платежей, о характеристиках заемщика (например, о его финансовой отчетности) и тому подобное. Такие данные банки могут получить, обратившись в кредитное бюро или кредитный регистр.

«Однако некоторые исследования показывают, что у стремления накопить как можно более полную информацию о заемщике могут быть и «побочные эффекты». Например, данные о невозврате кредита тонут в массе информации и уже не играют такой важной роли в стимулировании заемщика вести себя добросовестно. Таким образом, данные о неуплате перестают оказывать дисциплинирующее воздействие, и мотивация людей вносить платежи вовремя снижается», — указывают экономисты.

В своем исследовании они выясняли, как же кредитные риски банков связаны с объемом собираемой информации. Ответ зависит от того, какой эффект преобладает: кредитные риски могут снижаться в силу увеличения точности прогнозов относительно невозвратов или расти из-за снижения кредитной дисциплины.

Авторы работы проанализировали данные об объеме собираемой банками информации и уровне кредитных рисков, чтобы понять, как выглядит зависимость между этими параметрами. Экономисты также оценили, как на эту связь влияет качество институциональной среды в стране и степень развития ее финансовых институтов. Для этого они использовали данные о 80 странах за 2004–2015 годы.

Чтобы ответить на поставленные вопросы, авторы статьи составили математическую модель, в которой зависимой переменной были кредитные риски (доля просроченных кредитов в общем объеме выданных) в конкретной стране и в определенном году, а независимыми ­— индекс глубины раскрытия кредитной информации, а также ряд контрольных переменных. Индекс глубины раскрытия кредитной информации рассчитывается Всемирным банком в рамках проекта Doing Business, его значение зависит от того, собирается ли информация и о физических, и о юридических лицах, входят ли в нее только данные о невыплатах или о своевременно погашенных кредитах тоже, сведения за какой срок хранятся в базах, имеет ли заемщик доступ к своей кредитной истории и так далее. Наиболее высокие значения этот индекс принимает в США, Канаде, Аргентине, Германии, минимальные — в Люксембурге, Афганистане, Ираке. В России он близок к максимальному.

Кроме того, экономисты разделили страны на группы в зависимости от степени эффективности госуправления (через соответствующий индекс Всемирного банка), защиты прав собственности (индекс Международного альянса прав собственности) и уровня развития финансовой системы (две метрики Международного валютного фонда).

Расчеты показали, что зависимость между уровнем раскрытия информации и кредитными рисками действительно нелинейна, график имеет форму перевернутой буквы U: с ростом объемов собираемой информации риски сначала возрастают, но с некоторого момента начинают снижаться, причем при максимальных значениях индекса кредитной информации риски значительно меньше, чем при минимальных. В странах с эффективным управлением риски начинают снижаться при меньших значениях индекса (в абсолютных значениях риски также оказываются ниже), то есть в условиях менее качественной институциональной среды регулятор может снизить кредитные риски, лишь вводя систему кредитных бюро и обширные требования по сбору информации о заемщике. Похожим образом на связь количества раскрываемой информации и рисков влияет уважение частной собственности и уровень развития финансовых институтов.

«Таким образом, результаты этого исследования говорят о том, что центральным банкам в развивающихся экономиках стоит с осторожностью внедрять новые требования к информационному обмену на кредитных рынках (например, расширять круг заемщиков или типов кредитов, информация о которых поступает в кредитные бюро). Если такие новшества единичны и не сопровождаются, например, увеличением срока хранения кредитной истории, обеспечением онлайн-доступа к кредитным файлам, расширением списка поставщиков данных о заемщиках, они могут не привести к желаемому снижению кредитных рисков», — рассказала один из авторов работы, старший научный сотрудник ИНИИ и доцент школы финансов факультета экономических наук ВШЭ Мария Семенова.

Исследование также позволило выявить страны, в которых уровень раскрытия информации наименее выгоден с точки зрения кредитных рисков. К ним относятся Мальта, Мавритания, Мозамбик, Восточный Тимор и другие. Результаты показывают, что, возможно, этим странам стоит изменить регулирование в области обмена кредитной информацией так, чтобы собирать значительно меньше либо намного больше данных, чем сейчас.