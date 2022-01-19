​ВТБ предъявил к «Открытие Холдингу» требования на 62,1 млрд рублей

ВТБ просит Арбитражный суд Москвы признать обоснованными и включить в реестр требований кредиторов «Открытие Холдинга», головной структуры финансовой группы «Открытие» и бывшего основного акционера банка «Открытие», требования на сумму более 62,1 млрд рублей.



Как следует из опубликованного определения суда, рассмотрение заявления ВТБ суд назначил на 21 марта. В судебном акте уточняется, что требования банка обеспечены залогом имущества должника.

ВТБ в 2017 году выдал кредит в размере 1 млрд долларов ООО «Открытие промышленные инвестиции» (ОПИ), дочерней компании «Открытие Холдинга». В обеспечение обязательств заемщика «Открытие Холдинг» заложил банку 100% долей ОПИ. Частично за счет этого кредита ОПИ приобрело у «ЛУКОЙЛа» за 1,45 млрд долларов алмазодобывающее предприятие «АГД Даймондс». Но с банком заемщик полностью не расплатился.

Суд в декабре 2020 года взыскал с ОПИ в пользу ВТБ около 873 млн долларов долга. Решение не было исполнено, и задолженность по нему стала основанием для обращения банка с заявлением о банкротстве ОПИ. В марте суд ввел в компании наблюдение, а в ноябре признал банкротом. На тот момент долги ОПИ составляли почти 63 млрд рублей, почти все — перед ВТБ.

Арбитражный суд Москвы в ноябре ввел в отношении «Открытие Холдинга» начальную процедуру банкротства (наблюдение) по собственному заявлению компании. Указанный в заявлении, поданном еще в марте 2020 года, размер обязательств должника превышал 569 млрд рублей. Ранее компания «РКТ», представитель владельцев облигаций «Открытие Холдинга», предъявила к нему требования в размере более 262 млрд рублей. Крупнейшим кредитором «Открытие Холдинга» является банк «Траст».

До начала санации банка «ФК Открытие» в августе 2017 года «Открытие Холдингу» принадлежало 66,4% кредитной организации. Бенефициарами «Открытие Холдинга» на тот момент были один из основателей банка «Открытие» Вадим Беляев, группа «ИФД Капиталъ» Леонида Федуна и Вагита Алекперова, банк ВТБ, группа «ИСТ» Александра Несиса, а также президент банка «Открытие» Рубен Аганбегян и предприниматель Александр Мамут.