Исследование: самыми популярными паролями 2021 года у россиян стали qwerty123 и qwerty1

Самыми популярными паролями 2021 года у россиян стали qwerty123, qwerty1 и «123456», пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса DLBI, уточнив, что в пятерку также вошли «a11111» и «123456789». Среди кириллических паролей наиболее распространены «йцукен», «пароль» и «любовь».

В ходе исследования сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI было проанализировано 35,5 млрд уникальных пар логинов и паролей, включая 250 млн новых (попавших в открытый доступ из-за различных утечек данных в 2021 году). Только 3,5% паролей из этого массива — сложные (содержат буквы, цифры и спецсимволы), и лишь 16,5% — длинные (более десяти знаков).

«В традиционный топ самых популярных кириллических паролей вошли: «йцукен», «пароль», «любовь» (поднявшаяся с четвертого места), «привет» (в прошлом году занимавший пятое место), «наташа» (перешедшая с шестого места), «максим» (с седьмого места), «марина» (поднявшаяся с девятой позиции), «люблю», «андрей» (занимавшие десятое место) и «кристина», — отмечается в исследовании DLBI.

«Возможный ущерб от подбора паролей для физических лиц с каждым годом возрастает. Очень часто, получив доступ, например, к электронной почте, злоумышленники могут сбросить пароль к онлайн-банку или сервису «Госуслуги», попытавшись обойти двухфакторную аутентификацию с помощью социальной инженерии. И это если СМС-подтверждение вообще включено, что для тех же госуслуг далеко не правило», — опасается основатель DLBI Ашот Оганесян.

Лента новостей На портале «Госуслуги» планируют ввести обязательную двухфакторную авторизацию Пользователь может сам включить второй фактор защиты своих данных на портале госуслуг в личном кабинете. Для тех, кто не озаботится этим, в 2022-м и планируется ввести обязательную двухфакторную идентификацию. 22.12.2021 08:28

Используя легкие пароли при отсутствии двухфакторной аутентификации (с помощью кода из СМС), пользователь рискует лишиться доступа к своим страницам и личным кабинетам на разных ресурсах. Особенно опасно, если злоумышленники получат доступ к основной почте человека, заявил начальник информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд. Он пояснил: попав в основной почтовый ящик, мошенники могут завладеть большим количеством информации, «сбросив» пароль от других сервисов. К некоторым из них может быть привязана банковская карта клиента.

Также опасно, если злоумышленник сможет захватить доступ к аккаунту человека на госуслугах, подчеркнул эксперт. Это позволит мошеннику увидеть актуальные документы гражданина, перевыпустить его электронную подпись, а также иметь практически сквозной доступ ко всем государственным информационным системам.

Крупнейшие банки, почтовые сервисы, социальные сети и онлайн-ретейлеры устанавливают высокие требования к паролям, которые клиенты используют для доступа в личные кабинеты. Об этом сообщили в Росбанке, ВТБ, крымском РНКБ, Райффайзенбанке, ПСБ, а также в «Яндексе», Google, «ВКонтакте», «Одноклассниках» и на «Авито». В частности, регламентируется минимальное количество знаков, обязательное наличие букв разного регистра, цифр, специальных символов, уточнили в ПСБ. В ВТБ пароль не должен состоять из одинаковых цифр, идущих подряд, а также следующих друг за другом по возрастанию или убыванию. В онлайн-кабинете Райффайзенбанка пароль требуется менять каждые 365 дней, подчеркнул его представитель. Кроме того, для проведения платежных операций большинство кредитных организаций требуют дополнительно подтверждать перевод кодом из СМС.