СМИ узнали о влиянии ФСБ на планы Набиуллиной запретить криптовалюту

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина согласилась поддержать курс на полный запрет криптовалют в России под влиянием Федеральной службы безопасности, передает Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника. Содержание публикации приводит РБК. По словам источников, спецслужбы продвигают идею полного запрета, чтобы исключить возможность пожертвований для нежелательных организаций и СМИ, которые внесены в реестр иностранных агентов.

В то же время агентство отмечает, что финансирование оппозиции и СМИ составляет незначительную долю активов, хранящихся примерно в 17 млн криптокошельков в России. Bloomberg оценивает общий объем криптовалют, которым владеют россияне, в 7 трлн рублей, или 92 млрд долларов. Но спецслужбы все равно считают финансирование оппозиции проблемой, масштаб которой увеличивается, пишет агентство.

Набиуллина выступает против использования российской финансовой инфраструктуры для сделок с криптовалютами. «Криптовалюты несут большие риски для розничных инвесторов из-за высокой волатильности и использования в незаконной деятельности, поэтому мы не можем приветствовать вложения в такого рода активы», — заявила она в декабре 2021 года.

При этом она заверила, что регулятор может реализовать это ограничение. За день до этого выступления агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что Банк России хочет запретить инвестиции в криптовалюты на территории страны. Регулятор считает, что рост числа криптовалютных трансакций несет риски для финансовой стабильности.

Зампред ЦБ Владимир Чистюхин на слушаниях в Госдуме 20 декабря 2021 года сообщил, что Банк России в ближайшее время опубликует доклад, в котором опишет собственное видение регулирования цифровых активов на территории страны. «В этом докладе будут наши подходы, связанные с тем, какое место для криптовалюты мы видим на российском финансовом рынке. Даю подсказку — мы не видим место криптовалюте на российском финрынке», — сказал он тогда.

По словам Чистюхина, ЦБ планирует законодательно утвердить правила обращения криптовалют, по которым российский бизнес и граждане будут иметь право покупать и хранить цифровые активы, но не через отечественную финансовую инфраструктуру или посредников.

Центробанк последовательно выступал против легализации криптовалют в России. В сентябре 2021 года первый зампред ЦБ Сергей Швецов на форуме «Банки России — XXI век» раскритиковал этот вид активов. Он сообщил, что регулятор обсуждает поправки в законодательство, которые расширят запрет на использование криптовалют, а также введут административную и уголовную ответственность за нарушение ограничений. Помимо этого, зампред отметил, что ЦБ начинает работать с банками, чтобы они тормозили платежи в адрес криптобирж. По словам Швецова, это позволит избежать эмоциональных покупок криптовалюты россиянами.

В июне 2021 года Набиуллина в Госдуме подтвердила, что Банк России продолжает выступать против использования криптовалют для расчетов внутри страны. По ее словам, позиция финансового регулятора по отношению к криптовалютам не изменилась. «Мы относимся к так называемым криптовалютам достаточно сдержанно. Это денежный суррогат, и мы против того, чтобы криптовалюты как частные цифровые [деньги] — даже деньгами их не хочется называть — использовались для расчетов внутри страны», — отметила Набиуллина. По ее словам, рынок криптовалюты сложно ограничивать на национальном уровне, поскольку он транснациональный.



При этом глава Банка России подчеркнула, что нельзя путать криптовалюты и цифровой рубль, поскольку последний — это цифровая форма национальной валюты, обеспеченной Центробанком.